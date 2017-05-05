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Виталий Гурков: Если перестать тренироваться на месяц-два, можно в большой спорт уже не возвращаться

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  • 5.05.2017, 14:24
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В Минске впервые начался чемпионат мира по муай-тай.

Впервые в белорусскую столицу приехало такое количество бойцов муай-тай: более 700 спортсменов из 67 стран мира! От Беларуси выступят все титулованные бойцы, в том числе Дмитрий и Мария Валент, Виталий Гурков, Алена Лешкевич.

Kp.by поговорила с одним из сильнейших белорусских спортсменов, двенадцатикратным чемпионом мира по муай-тай Виталием Гурковым.

- Можно сказать, что наша страна принимает чемпионат мира по муай-тай благодаря успехам наших спортсменов в этом виде спорта?

- Да. Белорусов отлично знают на международной арене. В каждом чемпионате мира в командном зачете мы стабильно входим в тройку сильнейших, да и наши спортсмены выигрывали чемпионаты не раз. Чтобы привезти спортсмена на чемпионат за рубежом, требуются большие деньги. А тут мы хозяева, поэтому будем представлены большой командой. Мы заявлены практически во всех весовых категориях (а их 14) в турнирах класса А (топовые спортсмены) и класса B (чемпионат попроще, проводится для того, чтобы набраться опыта). Парадокс в том, что многие не переходят в класс А - боятся или считают, что опыта не хватает. Поэтому в классе B нужно провести больше боев.

- Спортсменов уже можно увидеть в городе…

- Да, я лично вечером видел в районе Немиги сборную Франции в резиновых костюмах, как у аквалангистов, которая совершала пробежку. Люди оглядывались. Смысл в том, что при физических нагрузках такой костюм превращается в сауну, ты теряешь много воды и, соответственно, вес. Перед чемпионатом обязательно происходит взвешивание спортсменов, чтобы они соответствовали той весовой категории, в которой заявлены. Всего их 14, самый легкий мужской вес - всего 45 килограммов.

- А сам ты как готовился к чемпионату?

- Полтора месяца интенсивно тренировался, соответственно, набрал и вес. Боксирую я в весе 75 кг, а при усиленной силовой работе набрал 82 кг. Все лишнее нужно было убирать. Мне посчастливилось поехать на три недели в Таиланд, в тренировочный лагерь к звезде муай-тай Буакаву. Спонсором поездки выступил «Топ-Тур», за что им огромное спасибо! В Таиланде у меня было по две тренировки в день, начинались с 6.30 утра. Вечером ты так устаешь, что сил куда-то двигаться уже и нет. Есть только один выходной - понедельник. Они специально его так делают, потому что в воскресенье обычно бывают бои. Лагерь очень известный, в выходные там целое паломничество туристов, фанатов муай-тай, особенно из Китая. Там сейчас настоящий бум восточных единоборств.

- Ты для них тоже известный человек?

- Оказалось, что да. Несмотря на то, что я там не был пять лет. Кстати, мой последний бой в Таиланде был именно с Буакавом. Поэтому он меня по старой дружбе и пригласил в свой лагерь, причем я ни за что там не платил. Хотя проживание бойца стоит 50 долларов в день. Кстати, в этот раз мы искали соперника для боя со мной, но все отказывались боксировать. Тайцев в моей весовой категории 75 кг мало, а европейцы не хотели. Так что там обошлось без боевой практики. Я вернулся в Минск и сразу попал на тренировочный сбор, который проходил в Стайках.

- Что полагается за победу в чемпионате мира?

- Медаль. Денежный приз от мировой федерации не предусмотрен. Но победители у нас в стране получают премию от Министерства спорта. Они обусловлены определенными условиями.

- Тайский бокс все же станет когда-нибудь олимпийским видом спорта?

- Впервые я услышал об этом еще в 2001 году от президента федерации Стефана Фокса. Тогда мне было 15 лет. Но до сих пор он не включен в Олимпиаду. Вроде бы сейчас все сдвинулось с мертвой точки, но реально его могут включить в Олимпиады 2020 или 2024 годах. Для меня это достаточно туманные перспективы. Я не собираюсь в таком возрасте уже выходить на ринг.

- Рок-группа Brutto, в которой ты выступаешь, придет тебя поддержать?

- Думаю, да. Парни интересовались, спрашивали и говорили: ну ты же нас пригласишь?

- А знаменитая белорусская гимнастка Мелитина Станюта, с которой вы дружите?

- Ее не будет в это время в Минске.

- Как тебе удается совмещать спорт и музыку?

- Тренируюсь в турах. В моем возрасте (32 года. - прим.) если не тренироваться 2 - 3 недели, будет очень тяжело восстанавливаться. А если запустить себя на месяц - два, можно вообще уже не возвращаться в спорт. Очень сложный путь - вернуть себя в кондицию. Поэтому, куда бы мы ни ехали в тур, я нахожу зал потренироваться. Либо в самом клубе, пока отстраивают аппарат, я провожу тренировку. И если ты поддерживаешь себя в тонусе постоянно, привести себя в хорошую боевую форму можно за месяц.

Фото: Роман Олешко

Справка

Стоимость билета на поединки чемпионата мира по муай-тай - 4 рубля (на предварительные бои) и 8 рублей (на полуфиналы и финалы).


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