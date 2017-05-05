В Тоскане будут делать вино Dimon 9 5.05.2017, 14:35

5,993

Итальянская компания ColleMassari намерена выпускать напиток для продажи в России.

Компания уже подала заявку на регистрацию бренда в Роспатент, сообщает агентство «Москва», пишет snob.ru.

Если заявку ColleMassari одобрят, она сможет продавать под брендом Dimon вино и другой алкоголь и заниматься рекламной и административной деятельностью в бизнесе. Однако между регистрацией бренда и началом продаж вина в России может пройти несколько лет.

ColleMassari владеет двумя винодельческими хозяйствами в итальянской Тоскане. Компания принадлежит брату и сестре: Марии Ирис и Клаудио Типа. По мнению президента Первой патентной компании в России Анатолия Аронова, итальянцы могут выпускать Dimon для подарков, в том числе подарков российскому руководству.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм-расследование «Он вам не Димон» о недвижимости председателя российского правительства Дмитрия Медведева. В фильме, в частности, говорилось, что у приближенных Медведева есть виноградник и вилла в Тоскане.