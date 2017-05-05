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Лидера кричевских бунтарей исключили из «офицерского» собрания

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  • 5.05.2017, 14:40
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Игорь Вусик
Фото: «Радыё Свабода»

Решение принималось под давлением.

Большинство участников офицерского собрания милиционеров Кричевского РОВД проголосовали за исключение подполковника Игоря Вусика из состава офицерского собрания.

«Как ожидалось, проголосовали за исключение меня из состава собрания. Вчера и позавчера ходили, всем говорили, чтобы голосовать против меня. Больше не могу ничего сказать, очень все серьезно», - сказал Свабодзе Игорь Вусик.

Накануне, подполковника Игоря Вусик написал рапорт на увольнение. 4 мая в отношении него было заведено новая проверка относительно возможного служебного преступления. Что якобы он «нарушил требования внутренних нормативно-правовых актов МВД», когда предоставил информацию о конфликте в СМИ. Насчет этого Вусик говорит, что рассказывал журналистам о нарушениях в Кировском РОВД исключительно ради того, чтобы эти нарушения были исправлены.


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