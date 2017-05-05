Большинство абитуриентов регистрируется на четыре ЦТ

Большинство абитуриентов регистрируется на четыре ЦТ1
- 5.05.2017, 14:49
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Для прохождения централизованного тестирования уже зарегистрировались более семи тысяч абитуриентов.
Большинство абитуриентов регистрируется на ЦТ по четырем предметам. Самые популярные — русский язык и математика, сообщает БелТА со ссылкой на директора Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николая Феськова.
По данным Николая Феськова, для прохождения централизованного тестирования на 9.00, 5 мая, зарегистрировались 7168 абитуриентов.
Главным показателем для РИКЗ является количество так называемых человеко-тестов. Регистрация абитуриента на каждый предмет соответствует одному человеко-тесту. Их на это же время зарегистрировано более 24 тыс. Большинство абитуриентов регистрируется на ЦТ по четырем предметам. Самые популярные — русский язык и математика
Остальные предметы идут примерно вровень — на белорусский язык, физику и биологию зарегистрировались около 2,2 тыс. человек.
Напомним, с этого года абитуриенты могут по желанию сдавать четыре ЦТ (при поступлении достаточно результатов по трем предметам), а срок действия сертификатов централизованного тестирования продлен до двух лет.