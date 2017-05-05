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КНДР обвинила США в подготовке покушения на Ким Чен Ына

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  • 5.05.2017, 15:00
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Ким Чен Ын

Исполнителем должен был стать «идеологически неустойчивый гражданин КНДР по фамилии Ким».

Министерство государственной безопасности КНДР обвинило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Национальную разведывательную службу (НРС) Южной Кореи в попытке устроить теракт в отношении высшего руководства страны, передает ТАСС.

По данным ведомства, планировалось использовать «биохимическую субстанцию».

«ЦРУ и НРС внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию», — заявили в министерстве.

Исполнителем теракта должен был стать «идеологически неустойчивый гражданин КНДР по фамилии Ким», которого подкупили американские и южнокорейские спецслужбы. Он приехал в Пхеньян в 2016 году. По данным Пхеньяна, покушение планировалось в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного парада.

В ведомстве пригрозили, что все агенты замешанных в данном деле американских и южнокорейских спецслужб будут уничтожены.

Напомним, взаимоотношения между США и КНДР обострились в марте после очередных ракетных испытаний в Северной Корее. Президент Дональд Трамп пообещал разобраться с «плохим поведением» лидера КНДР Ким Чен Ына.

США развернули в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, а к берегам Корейского полуострова отправился американский авианосец. США и Южная Корея провели совместные учения.


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