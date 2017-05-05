Дэйв Льюис: У нас есть хороший план на игру с Финляндией 3 5.05.2017, 15:08

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Дэйв Льюис

Фото: kp.by

Рулевой национальной сборной Беларуси по хоккею рассказал о предстоящем матче.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от стартового матча на чемпионате мира против Финляндии, пишет «Трибуна».

«Вчерашняя тренировка была направлена скорее на то, чтобы дать возможность ребятам почувствовать арену, лед, просто-напросто освоиться в новых для них условиях. Поскольку сегодня у нас ранняя игра, на раскатку отправились всего четверо ребят – Виталий Трус, которому в матче с финнами отведена роль бэкапа, Михаил Карнаухов, Данила Карабань и Павел Воробей – эти трое не примут участие в первой игре.

Вчера лед не порадовал. Возможно, это связано с большим количеством команд, тренировавшихся до нас. В Париже лил дождь, этим тоже в какой-то степени может объяснить повышенную влажность на арене.

Что же касается нашего соперника – сборной Финляндии – это очень структурированная команда, каждая пятерка играет по единой системе, отрабатывая во всех зонах площадки. Они стараются ловить оппонента на обрезках и бежать в контратаку – это одна из их сильнейших сторон.

Что мы можем сделать в противовес? У нас есть хороший план на игру, и теперь только от нас зависит результат. Если мы будем строго придерживаться системы, всё сработает. Опять же, все пятеро ребят на смене должны четко выполнять свою работу, если выпадает один или два игрока, всё перестает работать. У финнов все пятеро обороняются и все пятеро атакуют. Этот подход должен помочь и нам.

Место в рамке займет Кевин, команда рассчитывает на него, и он готов принять эту ответственность», – сказал Льюис.