«Народны альбом» станет хедлайнером нынешнего «Вольнага паветра» 5.05.2017, 15:19

Фото: charter97.org/Иван Межуй

15 июля на хуторе «Шабли» пройдет шестой фестиваль «Вольнае паветра».

Хедлайнером оупен-эйра в этом году станет культовый мюзикл «Народны альбом» с участием Лявона Вольского, Змитра Войтюшкевича, Каси Камоцкой, Вероники Кругловой и других выдающихся белорусских музыкантов, передает «Еврорадио».

«Действие на сцене будет происходить в менее консервативным виде, ― говорит организатор фестиваля Владимир Шаблинский. ― Учитывая, что нет ограничений по таймингу, по съемкам видеоверсии и другим моментам, то выступление получится более раскрепощенным и свободным. Мы не везем никаких декораций, это будет концерт. То есть задник мы повесим, поэтому электронные декорации останутся, но костюмированного шоу не будет. Будут какие-то другие изменения, но творческой частью занимается Лявон Вольский».

Разогревать публику перед «Народным альбомам» будут группы The Super Bullz, Pomidor/Off и Yegor Zabelov Trio. В этом году фестиваль будет проходить в один вечер, но организаторы предлагают отдыхать на хуторе все выходные.

«Традиционно, при наличии билета, к нам можно приезжать с палатками в пятницу 14 июля вечером, ― говорит Владимир Шаблинский. ― Всякие традиционные развлечения хутора также начнутся в пятницу. Но собственно концертная программа начнется в субботу в 18:00. Уезжать с хутора можно до вечера воскресенья».

Нынешний фестиваль «Вольнае паветра» было решено посвятить памяти Анны Вольской. Жена Лявона Вольского, продюсер «Крамбамбули» и сольных проектов музыканта умерла от онкологии 23 марта 2016 года.

Билеты на фестиваль стоят 35 рублей, приобрести их можно в Театральной кассе на Калинина, 5 в Минске. Электронные билеты доступны в любой точке Беларуси через сайт ticketpro.by. В день мероприятия билеты подорожают до 50 рублей, так что, торопитесь. Самые последние новости о подготовке к фестивалю будут публиковаться на сайте shabli.by и в социальных сетях.

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