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Мечислав Гриб: Шуневич несет моральную ответственность за каждого милиционера

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  • 5.05.2017, 15:12
Мечислав Гриб
Фото: «Радыё Свабода»

Глава МВД должен был лично приехать в Кричев и разобраться в ситуации.

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб поделился с «Салідарнасцю» своим мнением об истории в Кричевском РОВД.

— В целом для правоохранительных органов это неординарная ситуация. Однако, я считаю, все вышло так из-за того, что те милиционеры, которые посчитали себя обиженными, не смогли найти поддержки. Ни у своего руководства, ни у руководства области, ни у министра. И поэтому они обратились в СМИ, — поделился мнением Мечислава Гриб.

По словам собеседника, подобные случаи могут заканчиваться трагически, если ответственные за разрешение конфликтов органы власти бездействуют:

— Это касается не только сотрудников милиции, но и простых граждан. Человек просит защиты. А ее нет ни тут, ни там. И все может закончиться самосудом, как это случилось с поджигателем в Пуховичах [Житковичского района].

Говоря о новой проверке по факту распространения информации в СМИ, экс-генерал милиции подчеркнул:

— Я не знаком с последними инструкциями, они все засекречены. Но как юрист хочу вас заверить, что для сотрудников внутренних дел, как для госслужащих, существует один лишь запрет: они не имеют права состоять в политических партиях — как в провластных, так и в оппозиционных. Других запретов у них нет. Где это сказано, что милиционер не может обращаться в СМИ? Государственные они или независимые, не важно.

Мечислав Гриб рассказал о том, как, по его мнению, на ситуацию в Кричеве должен был отреагировать министр Шуневич:

— Министр должен выступить с заявлением о том, что произошло в кричевской милиции. Ведь этот инцидент еще не говорит о том, что все это распространяется на всю систему. Это касается одного органа внутренних дел. Вопрос этот решается очень просто: министр назначает независимую компетентную проверку, которая выезжает на место и докладывает министру. Затем он сам приезжает туда, собирает весь состав местного райотдела и на общем собрании проводит разбирательство по материалам проверки. Кто виноват — получает свое. Невиновным приносятся извинения. Министр сообщает подробности дела, все это публикуется в СМИ. И все вопросы снимаются. Но я не думаю, что именно так будет сделано.

Должен ли Шуневич нести персональную ответственность за подобные инциденты? По мнению Гриба, министр МВД должен отвечать за работу всей системы:

— Он не может отвечать за каждого сотрудника, за каждого начальника отдела внутренних дел, это было бы необъективно. За всю систему он несет ответственность, а персонально каждый отвечает за себя. А вот моральную ответственность, безусловно, он несет за каждого милиционера.


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