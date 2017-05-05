Олег Волчек: Дело о похищении Юрия Захаренко давно раскрыто 6 5.05.2017, 15:29

Юрий Захаренко

Правозащитник рассказал о деталях похищения одного из главных оппонентов Лукашенко.

7 мая – очередная, уже восемнадцатая по счету годовщина со дня безвестного исчезновения экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко. О том, есть ли в деле о похищении генерала какие-то подвижки, существует ли видеозапись с казнью Юрия Захаренко, и о том, почему белорусские власти до сих пор не признают его умершим «Белорусскому Партизану» рассказывает представитель семьи Юрия Захаренко в Беларуси – юрист Олег Волчек, пишет belaruspartisan.org.

- На майские праздники 1999 года генерал Юрий Захаренко собирался быть дома в родных Василевичах, - рассказывает Волчек. - Юрий Николаевич пообещал помочь матери с посадкой картошки.

В родительский дом он приезжал не очень часто, но очень любил здесь бывать.

Дом родителей Юрия Захаренко – обычная, но добротная деревенская хата. Будучи министром МВД Беларуси Захаренко запросто мог бы воспользоваться служебным положением и отгрохать на месте родительской хаты хоромы, вроде тех, которые как грибы после дождя выросли в минских Дроздах. Но не было в крови у Захаренко жажды обогащения, жажды наживы. Единственное, сохранившееся до сегодняшнего дня «богатство» Юрия Захаренко – гараж – обычная железная коробка, которая стоит рядом с материнским домом…

За домом огород, где любил и умел трудиться генерал. Захаренко был человеком слова, поэтому, когда он не появился в родительском доме в назначенный день, стало понятно: с ним что-то случилось…

- Захаренко пропал 7 мая 1999-го, но уголовное дело по факту его исчезновения возбуждено было далеко не сразу. Почему?

- Сразу после исчезновения Юрия Захаренко искали, как без вести пропавшего, в первые дни никаких сведений о том, что его исчезновение носит криминальный характер не было. По заявлению дочери Юрия Николаевича было открыто оперативно-розыскное дело. Но поскольку пропал не рядовой гражданин, а министр была сформирована специальная бригада оперативно-следственных работников, дело было взято на контроль руководством ГУВД Мингорисполкома. Буквально на второй день после случившегося была создана общественная комиссия по расследованию этого дела. В нее вошли сотрудник силовых структур Владимир Бородач, работник КГБ Валерий Костко, журналист Олег Бебенин и я. Первое, что мы сделали – расклеили листовки в районе, где жил генерал Захаренко. Нам было важно установить свидетелей происшествия.

И они появились. По контактным телефонам, которые были оставлены в листовках с нами связались несколько человек -- было пять или шесть звонков, некоторые абоненты соглашались говорить только на условиях анонимности. Так был установлено, что Юрий Захаренко был насильственно похищен неустановленной группой лиц. Свидетели это видели. Все записи телефонных разговоров мы передали оперативникам, которые вели это дело. И на официальном уровне версия о насильственном похищении генерала Захаренко стала основной.

О необходимости возбуждения уголовного дела на самый верх докладывали и тогдашний прокурор Минска Куприянов и замминистра МВД Удовиков и генпрокурор страны Божелко. Однако уголовное дело па факту насильственного похищения Юрия Захаренко не возбуждалось. Официальная версия была такая: собранные материалы нуждаются в дополнительной проверке. Шли месяцы – тишина. Уголовное дело о похищении Захаренко было возбуждено только после аналогичных преступлений в отношении Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Ульяна Захаренко

- И расследовали это дело на совесть?

- Как ни странно, но да. Чувствовалось, что у оперативников, которые занимались расследованием, был стимул докопаться до правды. Мало кто помнит, что дело Юрия Захаренко в свое время вела Светлана Байкова. Она допрашивала родственников генерала, людей, которые виделись с ним в последний день перед его похищением. Было установлено, что за Юрием Захаренко следили. Следили «в открытую», до самого последнего дня. Свидетели об этом тоже рассказывали. Подтвердили факт слежки за Юрием Захаренко и бывший премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь, и супруга самого Захаренко. Другие свидетели назвали даже марки машин, на которых велась слежка за Захаренко. Фигурировал там и автомобиль «БМВ» красного цвета, который, как позже выяснилось, принадлежал спецназовцу Дмитрию Павличенко.

Напомню, именно Павличенко позже стал главным подозреваемым по этому делу. В принципе, для оперативников не составило труда выяснить, кто и как следил за Захаренко. Мобильный телефон генерала прослушивался, это было также установлено. То, что перед своим исчезновением Захаренко получал угрозы – факт также установленный. Так следователи вышли на основную версию: в силовых структурах страны действует спецгруппа, хорошо подготовленных людей, которая занимается устранением неугодных.

- Есть ли какие либо новости в расследовании дела о похищении Юрия Захаренко?

- А какие могут быть новости в деле, которое по большому счету давно раскрыто? В качестве главного подозреваемого по этому делу проходил Дмитрий Павличенко, который чудесным образом был освобожден из - под стражи. По нашей информации, существует видеозапись его допроса, где он признается в совершении этого и других резонансных преступлений. После того, как это громкое дело шло к логической развязке своих постов лишились тогдашний председатель КГБ Владимир Мацкевич и генпрокурор Божелко. За восемнадцать лет со дня исчезновения Захаренко его дело расследовало четыре следователя. И дело это окончательно «заглохло» в 2003-м. С тех пор родные, а например, мама генерала Захаренко, была признана потерпевшей по делу, только спустя 15 лет после трагедии, получают стандартные отписки: дело расследуется, сроки расследования продлены. Хотя, всем очевидно, никаких конкретных действий по этому делу давно нет.

Многие из тех, кто знает правду об этом деле давно покинули пределы страны. Это и начальник СИЗО №1, Олег Алкаев и следователи Дмитрий Петрушкевич и Олег Случак. Покинул Беларусь и последний, установленный нашей общественной комиссией свидетель – собровец Дмитрий Новичек, который знает, кто из его сослуживцев напрямую замешан в деле о похищении Захаренко.

- На ваш взгляд, почему белорусские власти до сих пор не признают Юрия Захаренко умершим?

- Если Юрия Захаренко признают умершим, то это автоматически докажет тот факт, что к исчезновению генерала причастен кто-то из высшего руководства страны. А пока Захаренко числиться в пропавших без вести, то тот же Лукашенко без конца может говорить о том, что «Захаренко прячется в Германии» или что его «видели в компании родственников».

- Раз уж вы упомянули фамилию Лукашенко, спрошу прямо: на ваш взгляд. Он лично отдавал приказ об устранении Захаренко?

- Мы такими данными на сегодняшний день не располагаем. Доподлинно известно одно: спецгруппа, известная, как «эскадрон смерти» подчинялась напрямую кому-то из высших эшелонов белорусской власти. В этом деле фигурируют фамилии приближенного к Лукашенко Виктора Шеймана, бывшего министра МВД Юрия Сивакова. Кто конкретно отдавал приказ на физическое устранение Захаренко – это еще предстоит выяснить. Равно, как и то, существует ли видеозапись с казнью генерала Захаренко. Слухи о том, что такое видео есть, появились после задержания Дмитрия Павличенко. Его группа причастна и к другим громким похищениям в новейшей истории Беларуси. За те сутки, которые Павличенко находился в СИЗО следователи проводили обыски, в ходе которых было изъято много видеоматериала. Есть ли среди них кассета с записью убийства Захаренко – вопрос открытый. По крайней мере, пока это видео не обнародовано.

- Недавно Ульяна Захаренко обратилась в Организацию Объединенных наций с жалобой на бездействие белорусских властей в расследовании похищения ее сына. Есть ли ответ оттуда?

- Такой ответ есть. Его получил Белорусский документационный центр. Комитет по правам человека ООН по прежнему настаивает на том, чтобы дело исчезновения Юрия Захаренко было всесторонне и объективно расследовано. ООН, чтобы виновные были наказаны. Беда в том, что все решения ООН не носят для властей Беларуси обязательный характер.

Поэтому, говорить о том, что дело о похищении Захаренко будет расследовано при нынешней белорусской власти не приходиться. Но, с другой стороны – срока давности у таких преступлений нет. Верю, что рано или поздно виновные понесут заслуженное наказание.