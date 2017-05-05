Конгресс США ввел ограничения для дипломатов из РФ 5.05.2017, 15:20

Теперь этот закон должен подписать президент страны Дональд Трамп.

Сенат конгресса США принял закон о бюджете разведывательного сообщества США на период до конца текущего финансового года (30 сентября). Он был включен в общий пакет законопроектов о финансировании федерального правительства, который был поддержан верхней палатой.

По словам разработчиков, данная инициатива призвана гарантировать возможность американской разведки «бороться с терроризмом и противодействовать распространению оружия массового поражения». В частности, предусмотрена публикация сведений о причастности к террористической активности лиц, которые ранее были переведены из спецтюрьмы на базе ВМС Гуантанамо на Кубе.

Отдельная глава посвящена России. Закон предусматривает создание «межведомственного комитета, задачей которого является противодействие предпринимаемым Российской Федерацией активным мерам по оказанию скрытого влияния». Под этими «активными мерами» подразумевается «тайное вещание, манипуляция со СМИ, дезинформация, финансирование агентов влияния», а также убийства и террористические акты, сообщает ТАСС.

Согласно тексту, в состав комитета должны войти представители офиса директора национальной разведки, Госдепартамента, Министерства обороны, Минфина, офиса генерального прокурора, Министерства энергетики и Федерального бюро расследований. Комитет должен проводить встречи на регулярной основе. Эта структура каждый год обязана отчитываться перед конгрессом о проделанной работе, в частности, сообщать о предпринимаемых российскими властями попытках оказывать влияние и ключевых инициативах самого комитета.

Помимо этого, конгресс обязал госсекретаря США совместно с директором ФБР и главой национальной разведки «ввести обязательный режим предварительного уведомления», который будет распространяться на все поездки аккредитованных в США российских дипломатов и консульского персонала. Конкретные параметры данного режима не уточняются. На данный момент для российских дипломатических работников младшего и среднего ранга действует уведомительный порядок, согласно которому они должны информировать местные власти о намерении выехать за границы 25-мильной зоны (40 км) от центра города, где расположена дипмиссия.

Теперь этот закон должен подписать президент страны Дональд Трамп.