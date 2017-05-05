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История старейшей женщины Беларуси, которой исполнилось 117 лет

  • 5.05.2017, 15:39

Ольга Урбанович родилась в 1900 году в деревне около Беловежской пущи, женщина пережила две войны.

Ольге Андреевне Урбанович из Волковыска — 117 лет. Родилась в 1900 году в деревне около Беловежской пущи, пожила при царской России, «пры паляках і Саветах», пережила две войны, застала становление белорусской независимости. Дальше Барановичей не ездила, всю жизнь проработала в местном колхозе, вела большое хозяйство, очень любила родные пущанские места. Когда женщине было чуть больше 100 лет, внучка Нина Соловей забрала ее к себе в Волковыск, ведь долгожительнице стало сложно одной — еще в 80-х годах она ослепла, а в последнее время стала плохо слышать и совсем ослабла, пишет tut.by.

Руками с тонкой, как пергамент, кожей, через которую видны вены, бабушка теребит край пододеяльника. Внучка громко на ухо говорит бабушке, что к ней приехали гости. Гостям она рада: «Адпачнiце тут у мяне». Внучка добавляет, что бабушка была очень гостеприимной хозяйкой и, несмотря на бедность, всегда к приезду родственников накрывала стол. Гостей привечала, любила шумные застолья и компании. Правнучка Аня вспоминает запеченный в старой печке картофель и яичницу на всю сковороду, которыми угощала бабушка приехавших в деревню детей.

Родилась Ольга Андреевна в 1900 году. Во всяком случае так написано в ее паспорте.

Знаете, люди после войны могли добавить себе сколько-то лет. Но бабушка на тот момент уже была замужней женщиной с тремя детьми — зачем ей это надо было? Кстати, ее мама тоже прожила достаточно — 97 лет, — рассказывает Нина.

Ольга Андреевна — самый старый житель Беларуси. Гродненская область уже несколько лет остается рекордсменом по количеству долгожителей. Всего в стране столетний рубеж преодолели 416 человек. Среди долгожителей женщин в 8,5 раз больше, чем мужчин: свое 100-летие отметили 372 женщины и 44 мужчины. Больше 110 лет исполнилось семи белорусам. В Гродненской области на 1 апреля 2017 года живут 77 человек старше 100 лет. На втором месте — Минская область, а на третьем — Витебская.

Семья будущей долгожительницы была бедной, но до Советов у нее была своя земля и хозяйство. Работали тяжело и много. У Ольги времени на учебу не оставалось, поэтому женщина так и не научилась писать и читать. Зато, обладая незаурядной памятью, до сих пор помнит песни молодости и поет их — тихонько, уже с одышкой — возраст сказывается. Про любовь, казаков, войну, родные края, лес.

В молодости Ольга Андреевна была знатной певуньей с сильным голосом, песням учила и своих дочерей.

Еще два месяца назад бабушка была бодрее и слова песен можно было разобрать. А потом заболела — мы очень испугались, ведь такой возраст. Но выкарабкалась. Правда, есть стала хуже, а ведь у нее всегда был отменный аппетит.

Недавно женщина удивила родных — стала петь песни, которые в семье еще не слышали. Нина схватилась за телефон — записать.

Зрение бабушка потеряла давно — еще в 80-х годах. Тогда современных операций не делали, да и врачи только развели руками — сами понимаете, возраст. Кто ж знал, что бабушка будет жить еще столько лет. Слышит плохо, с кровати не встает, но сохраняет ясность сознания, различает внуков и правнуков. А еще чувствует многое удивительным образом. Например, что внучка плачет, что праздники скоро. За несколько недель до Рождества или Пасхи начинает меня спрашивать — когда уже, когда? И как это у нее получается? Раньше, когда она была пободрее, прятала для внуков конфеты под подушку, позовет малых — достанет угощение, улыбается, целует малышей. Очень любила разговаривать. Сядем вместе и долго говорим. А придешь к ней — она руки поцелует, говорит — как хорошо, что я у тебя живу. И знаете, мне иногда кажется, что мы с ней связаны какой-то невидимой нитью. Я даже не представляю, как буду без нее жить.

Жизнь, вспоминала долгожительница, тяжелой была всегда. Во время войны осталась одна с тремя детьми — муж ушел на фронт. Думала — погиб, не было ни писем, не телеграмм. Вернулся с другой женщиной. Переживала, плакала, но решила его отвоевать — и «отбила», ведь очень любила, хоть потом долго не могла простить обиду.

Вела свое хозяйство — держала коров, свиней, домашнюю птицу, сажала огород, пока были силы. Даже 15 лет назад, когда бабушку забрала к себе внучка, Ольга Андреевна все порывалась вернуться в деревню, но каждый год становилось тяжелее управляться по хозяйству. Рассказывала внукам и про жизнь на войне: про то, как в деревне боялись и немцев, и партизан.

Однажды немцы пришли к Ольге, дом которой находился на отшибе, приказали перенести его в деревню поблизости. За три дня женщина с братом управились. Так и осталась с тех пор в деревне Доброволя Свислочского района.

Семейство у белорусской долгожительницы большое: 11 внуков, 21 правнук и 27 праправнуков. На днях многие из них приедут в Волковыск, чтобы поздравить свою бабушку с днем рождения. Даже уже заказали именинный торт с надписью — 117.

Родственники бабушки, рассуждая о секрете долголетия, говорят, что женщина всегда была «живчиком», к жизни относилась по-простому, не теряла бодрость духа в любых сложных ситуациях, ходила в церковь и «вельмі шчыра верыла ў Бога».

Могла и чекушку опрокинуть для настроения или аппетита. Не понимала, как это люди после алкоголя спят и плохо себя чувствуют. Она, наоборот, становилась более энергичной, а еще говорила: «Внучачка, папрацавала трохі - паляжы, адпачні, а потым зноў будзеш працаваць». Наверное, свое дело сделали пущанский воздух и натуральные продукты. Бабушка изысков не любит, все, что приготовлю, — все вкусно. Только иногда попросит кусочек селедки.


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