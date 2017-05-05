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Михаил Карнаухов: Мы действительно хорошо готовы

  • 5.05.2017, 16:10
Михаил Карнаухов
Фото: belarushockey.com

Вратарь сборной Беларуси по хоккею поделился прогнозами на матч с Финляндией.

Голкипер сборной Беларуси Михаил Карнаухов в интервью корреспонденту pressball.by отметил, что команда хорошо готова к чемпионату мира.

- Нет ощущения, что наша сборная может сегодня что-то учудить?

- Нисколько. Команда готова, тренеры знают, как нам нужно играть...

- Стоп: "учудить" — имелось в виду преподнести сюрприз. Приятный для наших болельщиков и неприятный для финских.

- А, речь об этом... Почему бы и нет? Я, да и все в нашей команде считают, что мы действительно хорошо готовы. Если сыграем по системе и заданию, да еще обойдемся без ненужных удалений — все очень даже возможно.


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