В Минске показали оригиналы Рембрандта 2 5.05.2017, 16:28

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Фото: tut.by

Спустя 70 лет после «первого пришествия» в Минск приехали работы голландского художника.

Увидеть их можно на протяжении двух месяцев, с 5 мая по 3 июля, в Национальном художественном музее. Tut.by побывал на открытии и узнал, чем удивит экспозиция, а также каким образом выставка оказалась в Беларуси.

О том, чтобы привезти работы всемирно известного художника в Беларусь, куратор выставки Ольга Клип задумалась в тот момент, когда занялась галереей «Дом картин».

— Моей задачей стала организация привозных выставок — таких, которые как минимум редко бывают в Минске. Рембрандт, как выяснилось, в последний раз был у нас лет 70 назад. Тем более это один из самых узнаваемых художников на постсоветском пространстве.

Найти коллекцию помог элементарный интернет-поиск. Ольга Клип связалась с ее владелицей — гражданкой Италии Элизой Моретти. В ее распоряжении — 69 гравюр Рембрандта, которые после странствий по городам Германии, Испании, Мексики, Чили и, собственно, самой Италии приехали в Минск.

— Когда я нашла коллекцию, она оказалась доступной как раз в этот момент времени. Почти сразу же удалось договориться с Национальным художественным музеем, в котором есть возможность показать выставку. Поскольку коллекция — это историко-культурная ценность, нам пришлось оформить разрешение в Министерстве культуры Италии и предоставить документ, гарантирующий ее возвращение домой.

Чтобы принять выставку «Великий Рембрандт» у себя, Национальный художественный музей снял часть постоянной экспозиции — Белый зал уступил место работам голландского мастера.

Что важно знать о самой выставке, чтобы понять ее мощь и значимость?

Условно экспозицию можно разделить на две части: религиозную и светскую. По первой можно читать Библию: сначала Ветхий завет, после — Новый.

— Экспозиция начинается с шести ветхозаветных работ. В них можно увидеть эволюцию творчества мастера, то, как изменяется его штрих, как от детализации Рембрандт уходит в эскизность. Вторая половина посвящена Новому Завету. В своих работах художник подробно описывает сюжеты из разных Евангелий: рождество Христово, поклонение волхвов, обрезание Христа.

Следующие четыре работы в экспозиции посвящены теме бегства в Египет. В них, говорит Ольга, очень важно обратить внимание на игру света.

— О Рембрандте говорят как о художнике светотени, света и тени, света и тьмы. И непонятно до конца, что он имеет в виду. Мы склоняемся думать, что из его гравюр все-таки исходит свет.

Представленные гравюры рассказывают и о том, каким новатором для своего времени (и не только) был голландский художник. Так, Рембрандт любил смешивать разные эпохи и стили. Например, поместил божественное семейство в интерьер 17-го столетия («Мадонна с младенцем, кошкой и змеей»). Не чужда ему была и самореклама.

— «Снятие с креста» — монументальная работа, что в меньшей степени свойственно графике. Обычно гравюры делались в меньшем размере, форматом 10 на 15. Рембрандт написал целый цикл работ, посвященных страстям Христовым. Конкретно эта работа воспроизводит одно живописное произведение. Художник частенько повторял гравюру в живописи и живопись — в графике. Это был своеобразные способ популяризировать себя и свое творчество.

— Рембрандт сочетает детальную проработку отдельных элементов и эскизный характер всего остального. Подробно у него изображается мир земной, а усопшая Дева Мария лишь слегка очерчена линиями, как и ангелы, которые распускаются, будто в эфемерной дымке.

«Под стеклом» разместилась гравюра «Возвращение блудного сына». Она, кстати, была создана раньше, чем ее живописная тезка.

Далее расположилась светская часть экспозиции. Начинается она автопортретом Рембрандта вместе в любимой женой Саскией.

После экспозиция предлагает проникнуться тем, как жили голландцы в 17-м веке. Рембрандт щедро писал портреты зажиточных голландских бюргеров, переодевал своих героев в персидские одежды, изображал голых темнокожих женщин и нищих.

Помимо искусствоведческой ценности, гравюры имеют и познавательный «довесок». Так, одна из гравюр доказывает, что уже в 17-м веке существовали ходунки для детей. Или что игра в гольф через 200 лет после своего зарождения в Ирландии перекочевала на нидерландскую землю.

Завершается экспозиция единственным пейзажем в коллекции.

— Каждая гравюра художника требует внимания, хорошего зрения. Их нужно рассматривать. Именно поэтому мы решили повесить работы на уровне, удобном для посетителей.

Чтобы привезти эту коллекцию в Минск, Ольге Клип понадобилось девять месяцев.

— Настоящее детище, еще один ребенок, — улыбается куратор. — Это большая удача, что коллекция оказалось доступной. Разговаривая по другим выставкам, я часто сталкивалась с тем, что они расписаны на 3−5 лет вперед.