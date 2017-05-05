Путин «завис» 8 Леонид Радзиховский

5.05.2017, 16:36

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Правитель РФ не знает, как реагировать на новые политические реалии.

Никаких прорывов во встрече Путина с Меркель и его разговоре с Трампом не было. И вряд ли эти разговоры на что-то повлияют. У Путина состояние зависания – компьютер завис. Это то, что четко характеризует всю нынешнюю ситуацию. Отчасти, конечно, это связано с внешней политикой, поскольку грубая активность Трампа для Путина совершенно непривычна. Он не знает, как на это реагировать. Отчасти это связано с тем, что все ставки российской внешней политики оказались биты или, по крайней мере, сильно подмочены. Трамп надежд не оправдал, Европейский союз не собирается разваливаться, по-видимому, на выборах во Франции все-таки победит Макрон, а, значит, ставка на Ле Пен ничего не дала, как и ставка на других пророссийских политиков в этой стране. А в Сирии сейчас все запуталось, никакого просвета нет. Сегодня Путин встречался с Эрдоганом и сказал, что у Турции с РФ прекрасные отношения. Это мило, но надо иметь в виду и то, что Эрдоган твердо стоит на позиции: Асад должен уйти. Россия на Турцию повлиять не может, а может ли Турция повлиять на Россию – вопрос неясный. По Украине, по Донбассу – полное затихание, тоже все зависло. Путин завис психологически. Не с точки зрения отношений с Трампом или с Меркель, а с точки зрения отношений с самим собой.

Ему предстоит очень быстро - а времени с каждым днем все меньше - решить: быть или не быть. То есть идти ли на выборы и становиться ли президентом РФ еще на 6 лет или не идти. Ясно, что если он идет, то его, конечно, выберут. Совершенно непонятно другое: что Путин будет делать. Выберут его, конечно, мандат его подтвердят. Но мандат его стоит не на доверии. Это мандат на постепенную утрату доверия на протяжении последующих 6 лет. Если не произойдет какое-то чудо, то это будет мандат на шестилетнее загнивание, и он это прекрасно понимает. Думаю, что он острее всех других это чувствует. Закончился прежний рисунок, который был во времена Обамы, когда Россия была очень активна на международной сцене, чем Путин компенсировал застой в стране, привлекал к себе внимание всего мира и этим добивался популярности и успеха внутри РФ. Никакая внешняя активность, которая компенсирует внутренние провалы, больше невозможна. А внутри страны надеяться не на что, потому что экономика стагнирует. И если даже экономика будет расти на 1-1,5% в год, то это никакой радости и ощущения успеха не принесет.

Думаю, по всей вероятности, по рисунку роли президента РФ, Путин на выборы пойдет. А закончится ли его зависание после того, как он пойдет на выборы, или перейдет в состояние более глубокой депрессии, совершенно непонятно. При том политическом режиме, который существует в России, выбирает Путина один единственный человек – он сам. Если он выбрал, что будет президентом, значит, он им будет.

Никакой борьбы не будет. Никакой конкуренции нет, ни с каким Навальным тем более. А зависание может легко перейти в депрессию. Да, президент в депрессивном состоянии - это вполне возможно. По крайней мере, внешних толчков, внешних драйверов для того, чтобы Путин перешел в стадию уверенности, активности, бодрости - их для 65-летнего человека, который минимум 6 лет еще будет руководить страной (которой он уже руководит 17 лет), которая пребывает в последние годы в состоянии социально-экономического застоя и психологического маразма, я не вижу. Думаю, что выбор для него очень простой технически, но непростой психологически.

Если говорить по сути обсуждаемых (с Меркель и Трампом, - "Апостроф") вопросов, то по итогам можно утверждать, что ситуация с Донбассом заморозилась. Может быть, и будет новый этап Минских переговоров, а к ним начнется какой-то бессмысленный "пиф-паф". Теоретически этот сценарий развития событий возможен, но практически там ничего измениться не может. Это ситуация равновесия. А в отношениях с Америкой, я не считаю, что Трамп поставил точку на сотрудничестве с Россией. Вовсе нет – он может идти на контакт. США предложат РФ смягчение финансовых, технологических, персональных санкций. А Россия? Уход из Сирии для Путина - окончательный политический и человеческий позор. Он ниоткуда еще не уходил, по крайней мере, так явно, поджав хвост. Кроме того, совершенно не факт, что уход России из Сирии так безумно нужен американцам. Они тоже не имеют понятия, что делать с Сирией. Да, уход оттуда России был бы пиаровской победой Трампа. Но с практической точки зрения, что с этой победой делать? Трамп этого тоже не понимает.

Короче говоря, товара, который может предложить Россия Америке на обмен, не вижу. По-моему, за те месяцы, которые Трамп находится у власти, никто этот товар так и не сумел найти. И зависание российско-американских отношений, взаимное разочарование связаны не столько с тем, что "американские СМИ травят Трампа за его отношения с Россией", сколько с более простой, прозаичной причиной – торговаться нечем. Россия и США не могут найти предмет для торга.

Леонид Радзиховский, apostrophe.ua