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Ананич наградили медалью за «тесное и плодотворное сотрудничество» с милицией

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  • 5.05.2017, 16:46
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Лилия Ананич
Фото: БелТА

Главный пропагандист Беларуси получила награду из рук Шуневича.

Награждены финалисты творческого конкурса на лучший материал в СМИ о работе органов внутренних дел, пишет nn.by.

Медалью «100 год мiлiцыi Беларусi» за многолетнее тесное и плодотворное сотрудничество с МВД по повышению имиджа сотрудника милиции награждены министр информации Беларуси Лилия Ананич и пресс-секретарь Лукашенко Беларуси Наталья Эйсмонт.

Нагрудным знаком «За самаадданую службу» награжден директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов и декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

В дополнительной номинации «За весомый вклад в правовое просвещение граждан» победа досталась специальному корреспонденту отдела журналистских расследований газеты «СБ. Беларусь сегодня» Светлане Исаенок.


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