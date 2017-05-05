закрыть
5 мая 2017, пятница, 20:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Хата с краю» запылала синим пламенем?

5
  • 5.05.2017, 16:55
  • 6,694
Фото: «Радыё Свабода»

В Беларуси начало вызревать самое настоящее гражданское общество.

Белорусов традиционно принято обвинять в пассивности — мол, «твердокаменно» стоят на позиции «моя хата с краю»… Надо признать, часто эти обвинения не беспочвенны. Но всегда ли?

В том, что нет ничего вечного, лично меня убеждают последние перемены в общественном сознании. Имею в виду народную реакцию на «хапуны», которые накрыли Беларусь после «антитунеядских» выступлений в столице и регионах — «Свободные новости плюс» много писали о них, пишет sn-plus.com.

Не просто удивительной, а исключительно позитивной, очень обнадеживающей с точки зрения и результата, и масштаба стала кампания солидарности с задержанными, оштрафованными, их семьями. Так вот: кампания, которая в интернете и соцсетях известна как #BY_help, началась 15 марта, вслед за брутальными задержаниями после «Марша нетунеядцев» в Минске.

Мы, в принципе, уже не раз были свидетелями кратковременных вспышек обостренной гражданской реакции на чрезвычайные ситуации. Но сейчас привычный сценарий был сломан: волна сочувствия не спала, а наоборот — усилилась после разгона мирных демонстрантов 25 марта на Дне Воли, когда обычные люди, в том числе случайные прохожие, попадали на «сутки», получали огромные штрафы, а во время обысков у их семей изымались деньги…

Чего таким образом хотели добиться власти? Утихомирить, запугать, чтобы боялись выходить на улицу снова, чтобы неповадно было заикаться о своих правах… И чего добились?

Пугали реальными взрывами тротила, а получили огромный социальный взрыв — солидарности.

Ощущение несправедливости происходящего родило огромное внимание к обычному обращению в интернете — помочь тем, кому не повезло, кто попал под раздачу зубодробительного правосудия. Только за первые два часа после запроса удалось собрать около 3 тысяч долларов, представьте только! Всего же за месяц — более 50 тысяч долларов, предназначенных для помощи задержанным и их семьям, на компенсацию штрафов, оплату адвокатов и других издержек за «наличие чувства справедливости».

Да, часть денег собрала диаспора. Но в основном сбрасывались белорусы в Беларуси. Такого еще не было! А кто-то вместо денег предлагал конкретные дела: посидеть с детьми, отвести их в садик и школу, пока родственники вынуждены заниматься передачами сидельцам, оказать другую посильную и нужную помощь. Результат таков: пострадавшие не были предоставлены сами себе и получили мощный заряд поддержки, уверенность, что все сделали правильно.

А у тех, кто помогает, совесть спокойна: не отсиделся в сторонке…

Общей координацией глобальной кампании занимаются всего три человека — Алексей Лявончик, Юлия Дорошкевич и Андрей Стрижак (последнего, кстати, осудили на 10 суток: 17 апреля он отправился в ИВС Гомеля, где, впрочем, собирается провести время с пользой — исследовать изнутри условия содержания заключенных).

Организаторы кампании по сбору помощи не только публично информируют о полученных средствах, но и отчитываются за потраченные.

Тут уместно вспомнить: по данным одного из последних опросов, белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% считают, что никак не могут влиять на государственную политику, решения местных и центральных органов власти.

Однако вопреки социологии, кажется, у нас наконец-то начало вызревать самое настоящее гражданское общество — есть самоорганизация, взаимопомощь и взаимовыручка, есть способность сознательно подходить к своим правам и брать на себя ответственность за их реализацию.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев