«Хата с краю» запылала синим пламенем? 5 5.05.2017, 16:55

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Фото: «Радыё Свабода»

В Беларуси начало вызревать самое настоящее гражданское общество.

Белорусов традиционно принято обвинять в пассивности — мол, «твердокаменно» стоят на позиции «моя хата с краю»… Надо признать, часто эти обвинения не беспочвенны. Но всегда ли?

В том, что нет ничего вечного, лично меня убеждают последние перемены в общественном сознании. Имею в виду народную реакцию на «хапуны», которые накрыли Беларусь после «антитунеядских» выступлений в столице и регионах — «Свободные новости плюс» много писали о них, пишет sn-plus.com.

Не просто удивительной, а исключительно позитивной, очень обнадеживающей с точки зрения и результата, и масштаба стала кампания солидарности с задержанными, оштрафованными, их семьями. Так вот: кампания, которая в интернете и соцсетях известна как #BY_help, началась 15 марта, вслед за брутальными задержаниями после «Марша нетунеядцев» в Минске.

Мы, в принципе, уже не раз были свидетелями кратковременных вспышек обостренной гражданской реакции на чрезвычайные ситуации. Но сейчас привычный сценарий был сломан: волна сочувствия не спала, а наоборот — усилилась после разгона мирных демонстрантов 25 марта на Дне Воли, когда обычные люди, в том числе случайные прохожие, попадали на «сутки», получали огромные штрафы, а во время обысков у их семей изымались деньги…

Чего таким образом хотели добиться власти? Утихомирить, запугать, чтобы боялись выходить на улицу снова, чтобы неповадно было заикаться о своих правах… И чего добились?

Пугали реальными взрывами тротила, а получили огромный социальный взрыв — солидарности.

Ощущение несправедливости происходящего родило огромное внимание к обычному обращению в интернете — помочь тем, кому не повезло, кто попал под раздачу зубодробительного правосудия. Только за первые два часа после запроса удалось собрать около 3 тысяч долларов, представьте только! Всего же за месяц — более 50 тысяч долларов, предназначенных для помощи задержанным и их семьям, на компенсацию штрафов, оплату адвокатов и других издержек за «наличие чувства справедливости».

Да, часть денег собрала диаспора. Но в основном сбрасывались белорусы в Беларуси. Такого еще не было! А кто-то вместо денег предлагал конкретные дела: посидеть с детьми, отвести их в садик и школу, пока родственники вынуждены заниматься передачами сидельцам, оказать другую посильную и нужную помощь. Результат таков: пострадавшие не были предоставлены сами себе и получили мощный заряд поддержки, уверенность, что все сделали правильно.

А у тех, кто помогает, совесть спокойна: не отсиделся в сторонке…

Общей координацией глобальной кампании занимаются всего три человека — Алексей Лявончик, Юлия Дорошкевич и Андрей Стрижак (последнего, кстати, осудили на 10 суток: 17 апреля он отправился в ИВС Гомеля, где, впрочем, собирается провести время с пользой — исследовать изнутри условия содержания заключенных).

Организаторы кампании по сбору помощи не только публично информируют о полученных средствах, но и отчитываются за потраченные.

Тут уместно вспомнить: по данным одного из последних опросов, белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% считают, что никак не могут влиять на государственную политику, решения местных и центральных органов власти.

Однако вопреки социологии, кажется, у нас наконец-то начало вызревать самое настоящее гражданское общество — есть самоорганизация, взаимопомощь и взаимовыручка, есть способность сознательно подходить к своим правам и брать на себя ответственность за их реализацию.