закрыть
5 мая 2017, пятница, 20:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как будут работать медики и транспорт в майские выходные

  • 5.05.2017, 17:01

С 6 по 9 мая изменится график работы столичного транспорта и учреждений здравоохранения.

Что нужно учесть минчанам и гостям столицы, изучил tut.by.

Поликлиники и больницы

Больницы будут работать 6 мая по графику субботнего дня, 8 мая — как в рабочий день, 9 мая — как в праздничный.

Поликлиники и санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и станции переливания крови, учреждения медтехники работают 6 мая по графику рабочего дня, 8 мая — субботнего, 9 мая — праздничного дня.

Тем временем в поликлиниках, приемных отделениях больниц, травматологических пунктах, отделениях реанимации и интенсивной терапии будут дежурить лучшие специалисты.

Метро

В субботу, 6 мая, метрополитен будет работать по графику будничных дней. 7 и 8 мая — по воскресному.

9 мая движение будет по воскресному графику, только с 19.30 до 24.00 интервалы между поездами составят 3 минуты. Кроме того, из-за мероприятий возможны изменения режима работы станций «Площадь Победы» и «Октябрьская».

Городской транспорт

В связи с переносом рабочих дней работа пассажирского транспорта будет организована по следующим графикам:

В субботу, 6 мая, городские, пригородные и междугородные маршруты – по графику пятницы;

В воскресенье, 7 мая, троллейбусные, пригородные, междугородные маршруты – по графику субботы, городские автобусные и трамвайные маршруты – по графику воскресенья;

В понедельник, 8 мая, городские, пригородные маршруты – по графику воскресенья, междугородные – по графику будних дней;

9 мая, во вторник, городские, пригородные и междугородные маршруты – по графику воскресенья.

Маршрутные такси

6 мая маршрутные такси будут работать по графику пятницы, а 8−9 мая по графику воскресенья.

Кроме того, 8 мая по графику понедельника будут работать маршрутные такси № 1097-ТК «ТЦ Ждановичи — ДС Ангарская-4» и 1109-ТК «ДС Шабаны — ТЦ Ждановичи». Но в этот день отменяются рейсы по маршрутам № 1026-ТК «ТЦ Ждановичи — Авторынок» и № 1051-ТК «Комаровский рынок — ТЦ Ждановичи».

Пригородное маршрутное такси № 1582-ТК «Ст.м. «Могилевская» — Загорье» работает 6 мая по графику выходного дня, 8 мая — по графику понедельника.

Пригородные маршруты

8 мая отменяется пригородный рейс по маршруту № 444 АС Автозаводская — Драчково с отправлением из деревни Драчково в 05.12.

9 мая отменяются два рейса: № 444 АС Автозаводская — Драчково с отправлением от АС Автозаводская в 18.45 и № 392 АС Автозаводская — Турец с отправлением от АС Автозаводская в 19.25.

Кроме того, 9 мая организуют рейсы: № 294 АС Автозаводская — Пятилетка с отправлением от «АС Автозаводская» в 18.30, из деревни Пятилетка в 20.10 и № 391 АС Автозаводская — Смиловичи с отправлением от «АС Автозаводская» в 19.25, из поселка Смиловичи в 20.10.

Городской транспорт 9 мая

В связи с мероприятиями к Дню Победы, вносятся изменения в работу общественного транспорта.

Будет увеличено количество транспорта на автобусных маршрутах № 1 (с 10.00 до 24.00) и № 100 (с 12.00 до 24.00).

Вечером с 19.30 до 24.00 поезда в метро будут ходить с интервалом в 3 минуты.

Во время возложения цветов на площади Победы с 10.30 и примерно до 13.00 будут изменены трассы маршрутов:

— № 100, 115Э, № 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК по просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом и обратном направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрута № 100 остановочных пунктов «Парк Горького» и «Захарова» в обоих направлениях;

— № 300Э, 1400-ТК по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом направлении; просп. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской в обратном направлении;

— № 57 по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, просп. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

— № 18, 26 по просп. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Вечером начнется концерт на площади Победы в 17.00 и завершится в 24.00 салютом. По этой причине изменены трассы маршрутов:

— № 100, 115, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК по просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом и обратном направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрута № 100 остановочных пунктов «Парк Горького» и «Захарова» в обоих направлениях;

— № 300Э, 1400-ТК по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом направлении; просп. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской в обратном направлении;

— № 57 по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, просп. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

— № 18, 26 по просп. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Вечером после праздника примерно в 23.30 в районе станции метро «Немига», площади Победы и стелы «Минск — город-герой» пустят дополнительные троллейбусы и автобусы.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев