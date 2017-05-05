Как будут работать медики и транспорт в майские выходные 5.05.2017, 17:01

С 6 по 9 мая изменится график работы столичного транспорта и учреждений здравоохранения.

Что нужно учесть минчанам и гостям столицы, изучил tut.by.

Поликлиники и больницы

Больницы будут работать 6 мая по графику субботнего дня, 8 мая — как в рабочий день, 9 мая — как в праздничный.

Поликлиники и санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и станции переливания крови, учреждения медтехники работают 6 мая по графику рабочего дня, 8 мая — субботнего, 9 мая — праздничного дня.

Тем временем в поликлиниках, приемных отделениях больниц, травматологических пунктах, отделениях реанимации и интенсивной терапии будут дежурить лучшие специалисты.

Метро

В субботу, 6 мая, метрополитен будет работать по графику будничных дней. 7 и 8 мая — по воскресному.

9 мая движение будет по воскресному графику, только с 19.30 до 24.00 интервалы между поездами составят 3 минуты. Кроме того, из-за мероприятий возможны изменения режима работы станций «Площадь Победы» и «Октябрьская».

Городской транспорт

В связи с переносом рабочих дней работа пассажирского транспорта будет организована по следующим графикам:

В субботу, 6 мая, городские, пригородные и междугородные маршруты – по графику пятницы;

В воскресенье, 7 мая, троллейбусные, пригородные, междугородные маршруты – по графику субботы, городские автобусные и трамвайные маршруты – по графику воскресенья;

В понедельник, 8 мая, городские, пригородные маршруты – по графику воскресенья, междугородные – по графику будних дней;

9 мая, во вторник, городские, пригородные и междугородные маршруты – по графику воскресенья.

Маршрутные такси

6 мая маршрутные такси будут работать по графику пятницы, а 8−9 мая по графику воскресенья.

Кроме того, 8 мая по графику понедельника будут работать маршрутные такси № 1097-ТК «ТЦ Ждановичи — ДС Ангарская-4» и 1109-ТК «ДС Шабаны — ТЦ Ждановичи». Но в этот день отменяются рейсы по маршрутам № 1026-ТК «ТЦ Ждановичи — Авторынок» и № 1051-ТК «Комаровский рынок — ТЦ Ждановичи».

Пригородное маршрутное такси № 1582-ТК «Ст.м. «Могилевская» — Загорье» работает 6 мая по графику выходного дня, 8 мая — по графику понедельника.

Пригородные маршруты

8 мая отменяется пригородный рейс по маршруту № 444 АС Автозаводская — Драчково с отправлением из деревни Драчково в 05.12.

9 мая отменяются два рейса: № 444 АС Автозаводская — Драчково с отправлением от АС Автозаводская в 18.45 и № 392 АС Автозаводская — Турец с отправлением от АС Автозаводская в 19.25.

Кроме того, 9 мая организуют рейсы: № 294 АС Автозаводская — Пятилетка с отправлением от «АС Автозаводская» в 18.30, из деревни Пятилетка в 20.10 и № 391 АС Автозаводская — Смиловичи с отправлением от «АС Автозаводская» в 19.25, из поселка Смиловичи в 20.10.

Городской транспорт 9 мая

В связи с мероприятиями к Дню Победы, вносятся изменения в работу общественного транспорта.

Будет увеличено количество транспорта на автобусных маршрутах № 1 (с 10.00 до 24.00) и № 100 (с 12.00 до 24.00).

Вечером с 19.30 до 24.00 поезда в метро будут ходить с интервалом в 3 минуты.

Во время возложения цветов на площади Победы с 10.30 и примерно до 13.00 будут изменены трассы маршрутов:

— № 100, 115Э, № 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК по просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом и обратном направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрута № 100 остановочных пунктов «Парк Горького» и «Захарова» в обоих направлениях;

— № 300Э, 1400-ТК по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом направлении; просп. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской в обратном направлении;

— № 57 по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, просп. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

— № 18, 26 по просп. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Вечером начнется концерт на площади Победы в 17.00 и завершится в 24.00 салютом. По этой причине изменены трассы маршрутов:

— № 100, 115, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК по просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом и обратном направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрута № 100 остановочных пунктов «Парк Горького» и «Захарова» в обоих направлениях;

— № 300Э, 1400-ТК по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом направлении; просп. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской в обратном направлении;

— № 57 по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, просп. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

— № 18, 26 по просп. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Вечером после праздника примерно в 23.30 в районе станции метро «Немига», площади Победы и стелы «Минск — город-герой» пустят дополнительные троллейбусы и автобусы.