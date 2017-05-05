Макрон увеличил отрыв от Ле Пен 5.05.2017, 17:10

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Во Франции последний день агитационной кампании.

Независимый центристский кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон в последние дни агитационной кампании увеличил свой отрыв от крайне правого кандидата Марин Ле Пен. Об этом сообщает Reuters. Согласно опросу Elabe, за Макрона готовы отдать голос 62% избирателей во втором туре по сравнению с 38% за Ле Пен, пишет rbc.ua.

Результат для центристского кандидата улучшился на 3% по сравнению с последнем опросом Elabe. Опрос был проведен после финальной телевизионной дискуссии между двумя соперниками в среду. Отмечают, что Макрон победил в дебатах, согласно двум недавним опросам. Отдельный опрос Odoxa показывает, что четверть французского электората, вероятно, воздержится от голосования в воскресенье.

Прогнозируемый уровень воздержания от голосования может быть самым высоким со времен выборов 1965 года, что подчеркивает разочарование многих избирателей в том выборе, с которым они сейчас сталкиваются. По данным Министерства внутренних дел Франции, уровень явки на первый тур выборов был около 78%. Напомним, во Франции зрители поддержали Макрона на дебатах с Ле Пен. Макрону предпочтение отдали 63% телезрителей.