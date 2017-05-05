Независимый профсоюз отстоял девять продавщиц в Могилевском суде

Независимый профсоюз отстоял девять продавщиц в Могилевском суде3
- 5.05.2017, 17:27
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Профсоюз РЭП не позволил «повесить» ущерб в $750 на продавцов «Могилевской Межрайбазы».
В четверг 4 мая прошло финальное судебное заседание по иску торгового УП «Могилевская Межрайбаза». Истец требовал взыскать с 10 продавщиц сумму ущерба в порядке регресса на общую сумму 1522,88 руб (или 15228800 руб. до деноминации), сообщает praca-by.info.
Одна из продавщиц оказалась членом независимого профсоюза РЭП. Она и пришла за помощью к правовому инспектору Александру Хамратову.
— К нам в офис отделения профсоюза по Могилевской области обратилась одна из продавщиц данного предприятия, – рассказывает Александр Хамратов. – Оказалось, что в начале 2016 года в ходе проверки Комитета госконтроля «Могилевскую межрайбазу» оштрафовали на 52 миллиона неденоминированных рублей за просроченную продукцию в магазинах предприятия. Эту сумму предприятие выплатило государству, но деньги решили взыскать с продавцов.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что некоторые продавцы не имеют отношения к возникшему ущербу, а часть других ответчиков возместили сумму ущерба более года назад.
— После того, как данные факты были представлены в суде истец решил отказаться от исковых требований в отношении девяти ответчиц. Мы проконсультировали остальных продавщиц, чтобы они владели необходимой информацией и чувствовали себя более уверенно. Только благодаря своевременному выявлению необоснованности заявленных требований – женщина вовремя обратилась за помощью – удалось помочь девяти продавщицам и освободить их от возмещения ущерба нанимателю.