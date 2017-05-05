Цена на нефть понизится 4 Михаил Крутихин

5.05.2017, 17:36

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Михаил Крутихин

Сокращения добычи недостаточно для того, чтобы держать цены высоко.

Могу предположить, что где-то там наверху в "эмпиреях" перепутали. Надо было бы добиться, чтобы нефть шла к 60-ти, а вместо этого к 60-ти пошел рубль.

Ну, а если не шутить, то в принципе, я думаю, что на рынке восстанавливаются нормальные отношения спроса и предложения, которые будут определять цены на нефть до конца года. Рынок перестал верить словесным интервенциям со стороны Саудовской Аравии, российского министра энергетики и прочих руководителей нефтеэкспортирующих стран о том, что они замораживают добычу, сокращают добычу, и в результате цены будут поддерживаться на высоком уровне. Как показывает опыт – этого недостаточно для того, чтобы держать цены высоко.

Мы видим, что во-первых, многие нарушают договоренности, а во-вторых, в США бурно стала развиваться добыча сланцевой нефти, расширяется экспорт и не только нефти, а в основном нефтепродуктов, и рынок насыщен. А в некоторых случаях он перенасыщен. И поэтому рынок постепенно стал на это реагировать.

Мы входим в полосу, когда рынком будут командовать медведи, какое-то время, а не быки. Напомню, что медведи – это те, кто давит цены вниз, а быки – те, кто толкает показатели вверх. Это такие нормальные термины для биржи.

Что будет дальше? У меня довольно смелые предположения, которые я высказывал еще вначале года. Если смотреть на соотношения спроса и предложения в перспективе их движения, то в этом году, так же как в 16-ом, средняя цена барреля марки Brent должна установиться где-то в районе $45. В первые четыре месяца мы видели, что этот показатель был значительно превышен из-за словесных интервенций со стороны ОПЕК и других стран.

Возможно, цена на нефть опустится до более низкого уровня, может даже до $40. Но в среднем по году я не могу исключить, что мои предсказания останутся верными, и средняя цена будет $45.

Михаил Крутихин, obozrevatel.com