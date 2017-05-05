закрыть
5 мая 2017, пятница, 20:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Цена на нефть понизится

4
  • Михаил Крутихин
  • 5.05.2017, 17:36
  • 8,133
Михаил Крутихин

Сокращения добычи недостаточно для того, чтобы держать цены высоко.

Могу предположить, что где-то там наверху в "эмпиреях" перепутали. Надо было бы добиться, чтобы нефть шла к 60-ти, а вместо этого к 60-ти пошел рубль.

Ну, а если не шутить, то в принципе, я думаю, что на рынке восстанавливаются нормальные отношения спроса и предложения, которые будут определять цены на нефть до конца года. Рынок перестал верить словесным интервенциям со стороны Саудовской Аравии, российского министра энергетики и прочих руководителей нефтеэкспортирующих стран о том, что они замораживают добычу, сокращают добычу, и в результате цены будут поддерживаться на высоком уровне. Как показывает опыт – этого недостаточно для того, чтобы держать цены высоко.

Мы видим, что во-первых, многие нарушают договоренности, а во-вторых, в США бурно стала развиваться добыча сланцевой нефти, расширяется экспорт и не только нефти, а в основном нефтепродуктов, и рынок насыщен. А в некоторых случаях он перенасыщен. И поэтому рынок постепенно стал на это реагировать.

Мы входим в полосу, когда рынком будут командовать медведи, какое-то время, а не быки. Напомню, что медведи – это те, кто давит цены вниз, а быки – те, кто толкает показатели вверх. Это такие нормальные термины для биржи.

Что будет дальше? У меня довольно смелые предположения, которые я высказывал еще вначале года. Если смотреть на соотношения спроса и предложения в перспективе их движения, то в этом году, так же как в 16-ом, средняя цена барреля марки Brent должна установиться где-то в районе $45. В первые четыре месяца мы видели, что этот показатель был значительно превышен из-за словесных интервенций со стороны ОПЕК и других стран.

Возможно, цена на нефть опустится до более низкого уровня, может даже до $40. Но в среднем по году я не могу исключить, что мои предсказания останутся верными, и средняя цена будет $45.

Михаил Крутихин, obozrevatel.com


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев