Экс-начальника миорской милиции посадили на семь лет 1 5.05.2017, 17:45

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Бывшего начальника криминальной милиции Миорского РОВД приговорили к семи годам лишения свободы.

Суд Фрунзенского района Минска два дня оглашал приговор 12 фигурантам уголовного дела.

По версии следствия, они делали врезки в трубопровод и похитили 80 тонн дизельного топлива. Обвиняемых приговорили к 3,5−11 годам лишения свободы, пишет tut.by.

Жителей Витебской области обвинили в том, что два года они воровали дизельное топливо, причинив ущерб на сумму в 102 481 рубль. Почти все обвиняемые свою вину отрицают, в том числе бывший милиционер Сергей Кисляк. С 2004-го по 2012 год он был первым заместителем начальника Миорского РОВД, потом ушел на пенсию.

На оглашение приговора в Минск из Витебской области приехало около 50 человек, в зале был аншлаг. За решеткой — сотрудник ОСВОДа, слесарь, индивидуальный предприниматель, охранник. Приговор судья зачитывала два дня, на полном оглашении настояли адвокаты.

Суд Фрунзенского района Минска оправдал нескольких обвиняемых по ч.1 ст. 309 УК «Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения», но признал всех 12 фигурантов виновными в краже и приговорил к лишению свободы. Бывший милиционер Сергей Кисляк ближайшие 7 лет проведет за решеткой, организатор Виктор Шилинский — 11. Семеро получили от 3,5 до 6 лет. У всех будет конфисковано имущество. Еще трое обвинямых получили острочку наказания и отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, суд начался в марте. Все 12 человек обвинялись по ч. 4 ст. 205 УК «Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере», санкция статьи предусматривает лишения свободы от 3 до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме того, еще пятерых обвиняли также по ч. 1 ст. 309 УК «Умышленное разрушение магистрального трубопроводного транспорта». А действия охранника линейной производственно-диспетчерской станции «Дисна» Владимира Ероменка квалифицировали по ч. 3 ст. 424 УК «Злоупотребление властью или служебными полномочиями».

По версии следствия, бывший милиционер Серей Кисляк информировал группу, звонил и предупреждал: «Смотрите аккуратно, сегодня совершено убийство, могут быть посты». Дизельное топливо обсуждали не прямо, а фразами: «Собираем грибы, сколько корзинок?». Руководил группой Виктор Шилинский, он давал всем распоряжения, говорил, где нужно сделать врезки, обеспечивал безопасную перевозку топлива в ангар.

Адвокаты обвиняемых Олег Варакса и Максим Конон настаивали: сотрудники милиции не могли наблюдать за их клиентами 24 часа в сутки, так как местность, где совершалась кража дизтоплива, открытая, остаться незамеченным невозможно. Кроме того, самый главный вопрос: почему потерпевшей стороной признали УПП «Запад-Транснефтепродукт» Ведь хищение происходило из нефтепродуктопровода ЛПДС «Дисна» (Республика Беларусь) — ЛПДС «Илуксте» (Латвийская Республика), то есть УПП «Запад-Транснефтепродукт» оказывал лишь услугу по транспортировке нефтепродуктов на основании долгосрочного договора. Но это не значит, что предприятию перешло право собственности на нефтепродукты.

— Приговор является необоснованным. Судебное следствие проведено односторонне и неполно, поскольку судом необоснованно отклонялись многочисленные ходатайства защиты, в результате этого остались невыясненными обстоятельства, установление которых могло иметь существенное значение при постановлении приговора, — считает адвокат Олег Варакса.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.