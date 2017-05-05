Ученые нашли продлевающую жизнь специю 1 5.05.2017, 17:54

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Многие потребители незаслуженно считают ее вредной и стараются ограничить потребление.

Специалисты из Университета Северного Огайо (США) открыли чудесные свойства обычной корицы. Оказалось, что эта приправка не только способствует долголетию, но и омолаживает организм. Группу исследователей возглавил профессор-биохимик Эми Стокер, пишет orthodox.od.ua.

Он пояснил, что в результате проведенных экспериментов удалось выяснить, что корица вступает во взаимодействие с некоторыми ферментами в организме, а также в результате исследований выяснилось, что содержащиеся в корице антиоксиданты предупреждают старение. В числе достоинств корицы и стимуляция обмена веществ, в результате чего можно безопасно сбросить лишние килограммы.

Однако в употреблении корицы есть и свои «подводные камни». Ученые предупреждают, что нужно соблюдать дозировку - не более одного грамма в сутки. В этом случае эффект будет наиболее заметным. Специей не следует злоупотреблять. Особенно это касается людей, страдающих сахарным диабетом.