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МИД прокомментировал нововведения РФ касательно авиарейсов из Беларуси

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  • 5.05.2017, 18:36
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В РФ начали считать рейсы из Беларуси международными, а не внутренними.

Начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик прокомментировал журналистам перевод с 15 мая 2017 года всех авиарейсов между Россией и Беларусью в международные сектора российских аэропортов, сообщает БелТА.

«Мы действительно получили официальное уведомление российской стороны 21 апреля 2017 года о переводе всех авиарейсов между Россией и Беларусью в международные сектора российских аэропортов и оперативно проинформировали заинтересованных, включая Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта Республики Беларусь», - рассказал Дмитрий Мирончик.

По заверениям российской стороны, новый порядок не приведет к ущемлению свободы перемещения белорусских и российских граждан. «Посмотрим, как будут реализовываться эти новые подходы», - добавил он.

Ранее государственный секретарь «cоюзного государства» Григорий Рапота сообщил журналистам, что все рейсы между Беларусью и Россией с 15 мая переведут в международные сектора российских аэропортов. Пассажирам, которые не являются гражданами этих двух стран, необходимо будет проходить пограничный контроль. Однако, обратил внимание он, данные нововведения не отразятся на перелетах граждан Беларуси и России, следующих этими рейсами. Пограничный контроль в их отношении осуществляться не будет, и они по-прежнему смогут пересекать границу по внутренним паспортам. При этом белорусы и россияне должны будут сохранять посадочный талон для предъявления по прибытии в Россию.


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