Михаил Грабовский: С женой-канадкой иногда по-белорусски говорю 5.05.2017, 18:56

Фото: euroradio.fm

Известный белорусский хоккеист рассказал о жизни после травмы, перспективах сборной, «обиду» Платта и даже ФК «Крумкачы».

5 мая начинается чемпионат мира по хоккею. В первом матче сборной Беларуси противостоят финны ― и для нашей команды это очень непростая игра. Тем более, что тренер белорусов Дэйв Льюис привез на чемпионат молодую и фактически экспериментальную команду, без бывших лидеров Степанова и Китарова, без "натурализованных" легионеров Платта и Бейлена... Не поможет сборной Беларуси и наш единственный представитель в NHL Михаил Грабовский ― он уже более года восстанавливается после сотрясения мозга, полученного в матче за "Нью-Йорк Айлендерс".

Последнюю неделю Грабовский тренируется в Минске вместе с ХК "Юность". "Еврорадио" встретилось со знаменитым хоккеистом после тренировки и обсудило с ним жизнь после травмы, перспективы сборной, "обиду" Платта и даже ФК "Крумкачы".

- Чем отличаются тренировки в Минске и за океаном? Это небо и земля?

- Если в детали не вникать, то можно сказать, что там уровень выше. Но ведь там лучшие игроки собраны! Здесь от парней и не требуется играть, как там, за океаном. Но по скорости и здесь все выглядят прилично. Тем более, что я после перерыва, не тренировался с командой. Ребята ― молодцы, стараются. За пять дней, которые мы с ними тренировались, я укрепился в желании вернуться быстрее. Но всё время так получается, что я очень хочу, и из-за этого никак не могу восстановиться. Слишком много попыток, хочется достигнуть всего быстро.

- Форсируете процесс?

- Видимо, да. Но я такой, какой я есть. Вот, случается, отлично чувствую себя на льду, а потом сразу приходит усталость, слабость. Мои физические кондиции сохранились, но внимание и зрение немного утеряны. И мне трудно много разговаривать. Сегодня утром дети приходили, я с ними катался [Грабовский давал мастер-класс для учащихся хоккейных секций. ― Прим.]. И вот теперь чувствую, что к таким нагрузкам психологически не готов.

"Давайте просто радоваться, что недавно у нас в NHL было три представителя"

- Из белорусов, которые играли в NHL, остались только вы. Наш хоккей деградирует?

- Может, и есть определенный спад в нашем хоккее, но давайте просто радоваться, что недавно у нас в NHL было три представителя. Пока больше нет. Но ведь мы и количеством катков от некоторых стран отстаём ― в той же Франции больше катков, чем у нас. Где-то в юношеском хоккее был провал. Но сейчас мы видим ― сборная в группе А.

- Вы много внимания уделяете юношескому хоккею, поддерживаете ребят после матчей. Может, пришло время в сборной Беларуси для смены поколений? Есть молодёжь, на которую Дэйв Льюис мог бы опереться?

- Хоккеисты, с которыми я занимался, играют в группе А. Надеюсь, что их потенциала хватит, чтобы сыграть и в КХЛ, и в NHL. Хотелось бы, чтобы белорусы играли не только в минском "Динамо".

- С чем связано освобождение из состава сборной нескольких лидеров: Степанова, Китарова…

- Сложно сказать, я в команде не был. И видел всего два матча. Степанов, в принципе, и за "Динамо" забрасывал, и за сборную всегда забрасывает. Конечно, это скажется на игре. Но у тренеров своё видение игры. Давайте подождём и посмотрим.

"Ребята в играх с сильными соперниками наберут скорости, опыта. Потом будет легче"

- По вашему мнению, сборная ближе к плей-офф или к вылету?

- Знаете, это у болельщиков могут быть сомнения. А у меня, как у хоккеиста, даже мысли о вылете нет. Я знаю, что могут и братья Костицины, и другие наши ребята. Дэйв Льюис говорит, поборемся за медали... Это, естественно, тяжеловато будет, но тренер всегда хочет настроить команду позитивно. Главное, чтобы ребята хорошо поняли, что от них требуется. И выступили. Тогда всё будет отлично. Но команды, против которых мы будем бороться за выживание, равны.

- Первые три матча у белорусов ― против сильных соперников: Финляндия, Чехия, Канада. А следующие четыре ― команды нашего уровня: Швейцария, Франция, Словения, Норвегия. Хорошо ли это с точки зрения турнирных перспектив?

- Думаю, что это 100% лучший вариант. Парни в играх с сильными соперниками наберут скорости, опыта, и потом будет легче.

- Но в прошлом году на чемпионате мира в Санкт-Петербурге был примерно такой же расклад. И нашу сборную, можно сказать, с самого начала психологически убили...

Михаил Грабовский: Да, но в этом году всё будет по-другому, так как у них есть тот опыт.

- Каково ваше отношение к тактике натурализации? Сейчас в сборной только два заокеанских хоккеиста.

- Честно вам скажу: если бы я сейчас за сборную играл, хотел бы, чтобы рядом со мной были и Матерухин, и Платт, и Бэйлен. Сейчас они сильнее многих наших ребят. Но, в общем, натурализация ― спорная штука, нужно своих игроков растить. А если уж мы приглашаем иностранцев, которые поиграли на высоком уровне и могут молодёжи что-то передать, нужно к ним и относится должным образом. Смотрите: Платт столько забросил, а ему лучшего игрока не дают только потому, что он канадец? Дают другому, хотя Платт доказал, что он лучший. Это неуважение. Я бы после такого не приехал.

"Не представляю себя владельцем ресторана"

Фото: euroradio.fm

- Вот вы уже абсолютно обеспеченный человек, известный хоккеист, достигли успехов в лучшей лиге мира ― NHL. Кажется, чего ещё хотеть? И всё же вы стремитесь вернуться в большой хоккей. Что вами движет?

- Это просто такое ощущение, когда ты сидишь дома, и тебе нечем заняться. Да, есть двое детей, жена, есть другие вопросы, но всё равно, моя жизнь с 4,5 лет ― это утром проснуться, пойти на тренировку, потренироваться, поспать и сыграть. Пока есть возможность играть, я буду играть.

- Если бы Михаил Грабовский не был хоккеистом, кем бы он мог быть? Вот, например, Макс Мирный в своё время вложился в кафе, открыл спортивный центр…

- Я много лет прожил в Америке, привык к ней. Там есть у меня небольшой бизнес, тоже спортивный. А если что-то буду здесь делать, хотелось бы пользу принести людям. Чтобы мне тут дали возможность что-то делать для страны. Хотелось бы белорусскому хоккею свой опыт передать. А бизнес, мне кажется, там делать проще. Здесь... Если честно, не представляю себя владельцем ресторана. Это для меня будет трудно.

- А футболистом вы могли бы стать? Пару лет назад "Крумкачы" включили вас в заявку на матч…

- Я и футболом в детстве занимался, играл круглое лето. Хоккей победил, но, думаю, действительно: не был бы хоккеистом — стал бы футболистом. А за "Крумкачоў" мы с отцом переживаем. Знаем их путь, как у них всё начиналось. Есть человеческая симпатия к ребятам, будем продолжать за них болеть.

- Как вы относитесь к белорусскому языку? Видимо, в США не с кем поговорить по-белорусски? Помните хотя бы пару слов?

- Я вам сейчас по-английски хочу ответить: yes, I remember... С женой иногда по-белорусски говорю. И она, и многие вообще спрашивают: ты же из Беларуси, у вас там свой язык должен быть? Я говорю: да, в школе учил и русский, и белорусский языки. Горжусь, что на трех языках разговариваю.