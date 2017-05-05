Имперские амбиции 2 Виталий Портников, espreso.tv

5.05.2017, 19:15

Виталий Портников

Если вовремя не помочь РФ со сменой режима, она может стать причиной гибели нашего мира.

Директор ФБР Джеймс Коми назвал Россию "самой крупной угрозой из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей". Это - поистине историческое заявление, которое можно сравнить со знаменитой Фултонской речью Уинстона Черчилля, речью, с которой началась "холодная война"Запада с коммунистическим зверем. Высказывание Коми означает, что цивилизованный мир начинает прозревать.

Было бы большой ошибкой всерьез считать самой главной опасностью "Исламское государство". Такого рода послания из Средневековья появляются в истории человечества постоянно - но их поражение заложено в их консерватизме и технологической отсталости. "Исламское государство"может принести немало бед прежде всего самим мусульманам - но его гибель неминуема.

Смешно считать самой большой опасностью режим Северной Кореи. Да, этой страной руководят опасные безумцы - но только потому, что Пхеньян все эти годы поддерживали из Пекина. Если бы не стремление Китая щекотать нервы США и Японии с помощью КНДР, никакой северокорейской угрозы просто не было бы.

А вот Россия - это действительно страшно. Имперские амбиции, презрение к ценностям цивилизованного мира, низкая цена человеческой жизни, относительно современные технологии, огромный ядерный потенциал, некомпетентность и консерватизм власти, невежество и косность большинства россиян.

Такая страна действительно может стать причиной гибели нашего мира - если вовремя не помочь ей со сменой режима и переформатированием. И это то, чем должны заниматься мы все. Грош цена любым реформам - от американских до украинских - если в ходе их осуществления мы все погибнем в результате действий Кремля.

Уже после 11 сентября приходилось писать, что не бывает глобального терроризма одиночек и даже экстремистских организаций. Для успеха террора нужны государственные структуры. Для успеха нестабильности - тоже. Если бы российские государственные структуры не генерировали бы нестабильность, не было бы ни "Исламского государства", ни миграционного кризиса в Европе, ни войны в Украине - ничего, что принято сейчас считать вызовами.

Можно придумывать объективные обстоятельства и исторические закономерности, а можно просто сказать правду - есть режим, который все это устраивает и собирается устраивать дальше. Он и представляет наибольшую опасность.

Директор ФБР Джеймс Коми оказался одним из первых, кто понял это. Количество таких людей на Западе - прежде всего среди принимающих решения - будет теперь увеличиваться в геометрической прогрессии.

Виталий Портников, espreso.tv