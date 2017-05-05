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ЧМ-2017: Финляндия - Беларусь - 3:2

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  • 5.05.2017, 19:27
Фото: iSport.ua

Сборная Беларуси в стартовом матче чемпионата мира уступила команде Финляндии.

Хоккеисты сборной Беларуси уступили команде Финляндии со счетом 2:3.

Финляндия — Беларусь — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Финляндия: Корписало (Сятери); Охтамаа — Хонка, М. Аалтонен — Ахо — Филппула (А); Яакола (А) — Лаюнен, Савинайнен — Пильстрем — Рантанен; Лехтонен — Хиетанен, Кемппайнен — Пюеряля — Ю.Аалтонен; Лаюнен — Хянникайнен — Осала; Кукконен (К), Пулюярви.

Беларусь: Лаланд (Трус); Коробов — Лисовец, А.Костицын — Ковыршин — С.Костицын; Хенкель — Шинкевич, Павлович (А) — Стась (К) — Лингле; Граборенко — Евенко, Демков — Кулаков — Дрозд; Когалев — Шарангович — Стефанович; Денисов (А), Волков.

Шайбы: 1:0 — Ахо (Филппула, 2.43). 2:0 — Осала (5.09). 2:1 — Шарангович (Стефанович, 38.08). 2:2 — Ковыршин (Граборенко, А.Костицын, 44.32). 3:2 — Савинайнен (Рантанен, Ахо, 49.15 — бол.).

Группа «В»: Беларусь, Канада, Норвегия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.


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