Названы страны мира с самой богатой природой
- 5.05.2017, 19:49
Эксперты Всемирного экономического форума представили рейтинг стран мира с самой богатой природой.
В рамках исследования Travel and Tourism Competitiveness Report специалисты изучили 136 стран по таким критериям, как количество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, количество видов животных и растений, а также - заповедных зон. Более того, эксперты исследовали экологию регионов.
Первое место в рейтинге заняла Бразилия, на втором разместилась Мексика, а на третьем - Коста-Рика. Беларусь в рейтинге не представлена. На последнем месте находятся Бахрейн и Молдова.
Топ-10 стран мира с самой богатой природой
1. Бразилия
2. Мексика
3. Коста-Рика
4. Перу
5. Китай
6. Австралия
7. Таиланд
8. Танзания
9. Испания
10. США