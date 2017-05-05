Названы страны мира с самой богатой природой 5.05.2017, 19:49

Эксперты Всемирного экономического форума представили рейтинг стран мира с самой богатой природой.

В рамках исследования Travel and Tourism Competitiveness Report специалисты изучили 136 стран по таким критериям, как количество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, количество видов животных и растений, а также - заповедных зон. Более того, эксперты исследовали экологию регионов.

Первое место в рейтинге заняла Бразилия, на втором разместилась Мексика, а на третьем - Коста-Рика. Беларусь в рейтинге не представлена. На последнем месте находятся Бахрейн и Молдова.

Топ-10 стран мира с самой богатой природой

1. Бразилия

2. Мексика

3. Коста-Рика

4. Перу

5. Китай

6. Австралия

7. Таиланд

8. Танзания

9. Испания

10. США