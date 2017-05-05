Президент Бразилии заявил о намерении уйти из политики 5.05.2017, 20:13

Мишел Темер

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Мишел Темер отметил, что «очень полезно уступить место на политической сцене другим людям».

Президент Бразилии Мишел Темер подтвердил, что не намерен баллотироваться на пост главы государства на выборах 2018 года. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Rede TV, которое было показано в ночь на пятницу, передает ТАСС.

«У меня нет намерения продолжать политическую деятельность, я уже выполнил свою роль. Мне кажется, очень полезно уступить место на политической сцене другим людям», - сказал Темер.

Ранее стало известно, что нижняя палата Национального конгресса (парламента) Бразилии создала специальную комиссию для анализа законопроекта, предлагающего изменить срок действия мандата президента страны с четырех лет до пяти и запретить действующему главе государства переизбрание на этот пост. Речь идет о конституционной поправке, инициированной депутатом Марселу Кастру еще в 2003 году. Парламентарий также предложил проводить всеобщие (парламентские и президентские) выборы одновременно с муниципальными и продлить до пяти лет срок мандата для губернаторов, мэров и представителей законодательной власти.

Парламентская оппозиция Бразилии встретила решение о создании спецкомиссии резкой критикой, заявив, что законопроект может быть использован для переноса следующих президентских выборов на более поздний срок. При этом многие бразильские эксперты и журналисты утверждают, что действие конституционной поправки будет распространяться только на тех представителей исполнительной и законодательной власти, которые вступят в должность после ее принятия. Следующие всеобщие выборы должны пройти в Бразилии в конце 2018 года.