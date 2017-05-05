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Художник из Кыргызстана рисует мультики про белорусские налоги

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  • 5.05.2017, 20:47
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На созданием мультиков аниматора вдохновили абсурдные налоги в Беларуси.

Аниматор Артем Кметь в партнерстве с создателями белорусского сайта «Кошт урада» нарисует три коротких мультика на тему налогов в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

- Меня прежде всего поразила сумма «налога на тунеядство» и сам факт, что такой налог существует. Человек якобы живет в социальном государстве и в любом случае платит налог - например, покупая товары. Конечно же, взрослому человеку надо работать, но бывают разные жизненные ситуации. Если мы говорим про социальное государство и бесплатную медицину, то это должно распространяться на человека, независимо от того, работает ли он в какое-то конкретное время. Тем более что я смотрел цифры - этот налог не принесет много денег государству, но создаст диссонанс между тем, насколько большие обязанности гражданина и тем, насколько они подкрепляются гарантиями со стороны государства.

Мы определяли темы вместе с «Коштам урада», но мне самому интересны такие вещи - налоги, о которых человек не подозревает, что это налоги. Например, акцизные сборы. Человеку в принципе интересно знать, из чего состоит стоимость того или иного продукта или услуги. И человек все же должен знать, какие он налоги платит, когда работает, а также на какие гарантии со стороны государства он может претендовать, - рассказал Артем Кметь.

Артем Кметь

Проект организует Пражский гражданский центр: пять художников из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Украины будут работать с неправительственными организациями стран бывшего СССР.


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