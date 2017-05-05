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Андрей Сидоренко: Упорная борьба в матче с Финляндией придаст белорусам уверенности

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  • 5.05.2017, 20:59
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Андрей Сидоренко

Экс-главный тренер национальной сборной Беларуси прокомментировал матч Финляндия - Беларусь (3:2).

Белорусский специалист Андрей Сидоренко оценил игру национальной команды в матче с Финляндией (2:3) на ЧМ-2017, передает «Трибуна».

– Начали робко, позволили финнам забросить две шайбы. Второй период был уже веселее. Ключевой стала первая шайба белорусов после ошибки финского голкипера Корписало. После него команда начала по-другому смотреться. Понятно, что мы играли вторым номером на контратаках, создавали не так много моментов. Но зато старательно и самоотверженно играли в обороне.

Конечно, был шанс зацепиться за очки, когда в концовке третьего периода находились в большинстве. Вообще, игра в неравных составах была определяющей в сегодняшнем матче.

Нужно отдать должное, что не опустили руки после робкого старта. Финны забросили две быстрые шайбы и имели моменты в дальнейшем, но не реализовывали их.

Сыграли достойно, но хотелось бы набирать очки.

- Льюис сказал, что у него был план на игру. Вы его план поняли?

– По сравнению с предыдущим годом, произошли изменения в системе игры. В Санкт-Петербурге был целенаправленный высокий прессинг, здесь же более гибкая система игры. Ну а акцент, конечно, делается на обороне.

- Инициативу в начале парни Льюиса отдали не сознательно?

– Нет, это вряд ли. Ведь играя, как в начале первого периода, команда могла сломаться и пропустить еще больше шайб. Так что это в план не входило.

- Лаланд назван лучшим игроком встречи. Вам не кажется, что при первом взятии ворот он должен был выручать?

– Да, это имеет место быть. Но в целом голкипер отстоял неплохо. Где-то ему везло, но в целом он со своей задачей справился. Думаю, его нужно оставлять в воротах на следующий матч.

- В сборной выделялся Андрей Костицын. Его старание может быть связано с неопределенностью с его будущим в «Сочи»?

– Да, он брал на себя игру. Безусловно, Андрею нужно себя показать в этом плане. Серега подписался с «Торпедо», Андрей пока без контракта. Безусловно, он хочет показать себя с лучшей стороны на чемпионате мира.

- Такое обидное поражение может подкосить команду?

– Наоборот! Думаю, все будет нормально. Сейчас они втянулись. Они убедились, что могут играть с командами более высокого класса. Поэтому упорная борьба в матче с Финляндией должна придать уверенности сборной Беларуси, – сказал Сидоренко.


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