Как в Гродно предприниматели протестовали 2 5.05.2017, 21:05

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Фото: tut.by

Несколько десятков предпринимателей в Гродно требовали уменьшить аренду и ввести бесплатную стоянку.

Предприниматели, которые работают на гродненском рынке «Южный», пригласили представителей местных властей и ЗАО «ГродноТоргСервис», чтобы решить накопившиеся проблемы. На повестке дня было несколько важных вопросов. Например, сделать бесплатной стоянку для автомобилей около рынка, понизить арендную плату. Также ипэшники просят ввести якорную аренду, то есть рассчитать расходы ЗАО по торговому объекту, отменить аукционы на торговые места, пишет tut.by.

Встреча, на которую собралось несколько десятков предпринимателей, проходила эмоционально. Люди рассказывали свои истории, делились проблемами, хлопали, поддерживая слова выступающих.

— 20 апреля совет предпринимателей рынка обратился с просьбой к ЗАО «ГродноТоргСервис» предоставить данные о рентабельности нашего рынка, но нам никто ничего так и не ответил, — начал свое выступление председатель совета предпринимателей Южного рынка Андрей Шестеряков.

Андрей Шестеряков

Фото: tut.by

На встречу ипэшники пригласили представителей городских властей, а также руководство ЗАО «ГродноТоргСервис», которому принадлежит рынок. Но кроме директора рынка, который с предпринимателями разговаривать так и не стал, на встрече никого не было.

— Мы хотим довести акционерам ЗАО наши требования. Президент анонсировал либерализацию ведения бизнеса, а также снижение арендных платежей, но пока мы не видим перемен в нашей деятельности. В последнее время диалога между нами и ЗАО «ГродноТоргСервис» не получается. Мы написали обращение в горисполком об уменьшении нам арендной платы, под которым подписалось более тысячи предпринимателей. На сегодня есть такая информация: наша общая задолженность как арендаторов по аренде составляет 100 тысяч новыми рублями. Это говорит о том, что мы в достаточно тяжелой экономической ситуации. Мы не саботируем оплату, но сложилась такая ситуация. Все, что у нас было, уже исчерпано. Не продается практически ничего, — говорил Андрей Шестеряков.

Еще один вопрос, который очень активно и эмоционально обсуждали присутствующие, — платная парковка возле рынка.

— Понимаете, люди не поедут к нам, зная, что им надо заплатить за парковку. Рынок находится на окраине города, к нам в последнее время вообще никто не доезжает, — говорит один из предпринимателей Казимир.

Ипэшники собрали почти 600 подписей за отмену платного въезда. Этот вопрос обсуждался в горисполкоме.

— Там дали поручение совету предпринимателей рынка и ЗАО «ГродноТоргСервис» проработать этот вопрос. Но с таким условием, что расходы на стоянку лягут на плечи ипэшников, — говорит Андрей Шестеряков. — Но мы с такой постановкой вопроса не согласны.

Фото: tut.by

Волнует ипэшников и перспектива строительства на рынке многофункционального торгового центра. Предприниматели боятся, что с появлением нового торгового объекта работать станет вообще невыгодно, а арендная плата станет выше.

— Сейчас мы за 7,5 метра платим 120 рублей — это достаточно большие деньги, учитывая, что бокс, например, находится в моей собственности. Плюс я плачу налог на недвижимость, налог на землю и все остальные налоги. Вот и посчитайте, — говорит один из предпринимателей. Правда, по словам директора рынка, торговый центр — это достаточно далекая перспектива.

— На координационном совете в горисполкоме все эти вопросы обсуждались. Представитель совета предпринимателей Андрей Шестеряков также там присутствовал и со всем был согласен. Вопрос снижения арендной платы решает горисполком, а дальше — в Минске. И если на эту процедуру надо 4 месяца, то он будет столько решаться, — рассказал директор рынка Анатолий Грудинко. — Что касается торгового центра, то это бизнес. Мы еще только думаем в этом направлении. Но хочу отметить, что построенные нами помещения складов и магазинов сразу же «ушли». Мне очень странно слышать претензии предпринимателей, потому что все поднятые здесь вопросы решаются.

Однако разговаривать с собравшимися ипэшниками директор не захотел, скрывшись за дверями административного здания. Предприниматели еще долго не расходились, обсуждая свои проблемы и решая, что делать дальше.