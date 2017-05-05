Лебедько передал Шуневичу чистый лист бумаги 11 5.05.2017, 21:19

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Фото: svaboda.org

Чистый лист бумаги политик принес для того, чтобы министр МВД написал на нем рапорт об отставке.

Сегодня председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько передал в приемную для граждан Министерства внутренних дел обращение министру — чистый лист бумаги, передает «Радыё Свабода».

К приемной МВД Лебедько пришел один, но внимание к его персоне было велико: два видеорепортера в штатском его снимали, а на разных сторонах улицы Городской Вал находились четыре милиционера в звании полковников и подполковников.

Смысл своей акции Лебедько объяснил следующим образом:

«К великому сожалению, повод для посещения МВД достаточно печальный, потому что то, что произошло 1 мая, — это просто ужас, это «отрыжка советских времен». Я здесь выступал адвокатом не только своего заместителя Василия Полякова, человека очень интеллигентного, спокойного, которого привезли в суд в наручниках, провели закрытый судебный процесс, не пустили сына, который сейчас должен идти служить в армию.

Я передал начальнику приемной, что политика политикой, но должны быть и какие-то человеческие отношения. Я рассказал и об Александре Кабанове, которого блокировали в квартире и наказали 11 сутками только за то, что он заявил, что выйдет в центр Бреста с чистым листом бумаги. Что, у нас начали судить уже за намерение? Он не совершил еще ничего, а его судят! Это как в сказке про цыгана, который отправляет сына за молоком, дает кувшин и порет: «А не разбей кувшин». У него спрашивают: «За что ты его бьешь, он же ничего еще не разбил». «А тогда поздно будет», — отвечает цыган. Вот и в наших правоохранительных органов такие цыганские замашки.

Фото: svaboda.org

Поэтому этот чистый лист бумаги — с одной стороны, акция солидарности с Кабановым, Северинцем, Винярским, брестскими и барановичскими активистами (более 10 человек за участие в первомайских мероприятиях находятся за решеткой).

Второе — это предложение министру внутренних дел Игорю Шуневичу написать рапорт на этом листе и подать в отставку.

Фото: svaboda.org

Мне ответили: на место этого генерала придет другой. Я заметил, что 7 мая — печальная дата: 18 лет назад исчез «другой» милицейский генерал Юрий Захаренко.

К тому же я передал заявление политического совета партии, которое мы приняли сегодня, относительно событий 1 мая. Полковник у меня заявление и чистый лист принял».

Анатолий Лебедько сообщил, что надеется на реакцию, и привел пример, как после его предыдущего заявления о том, что в одном из отделений Советского района воняет канализацией, там сделали ремонт. Аргумент был такой: «Если самим милиционерам не стыдно там работать, то оппозиционерам, которых туда привозят, стыдно за милицию».