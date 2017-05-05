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Трамп подписал бюджет США на 2017 финансовый год

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  • 5.05.2017, 21:37

Общий размер бюджета на оставшийся период текущего финансового года составит $1,1 трлн.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2017 года, который ранее был принят обеими палатами американского Конгресса. Об этом на регулярном брифинге сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс, передает ТАСС.

«Насколько я знаю, он подписал его в течение последнего часа», - сказала она.

Общий размер бюджета на оставшийся период текущего финансового года составит $1,1 трлн. На оборонные расходы отпущено $598,5 млрд, из них $15 млрд - на усиление борьбы с терроризмом. Затраты на энергосектор составят $38,8 млрд, на обеспечение национальной безопасности - $49,3 млрд. Финансирование Госдепартамента составит $57,4 млрд.

Законодатели также поддержали некоторые социальные программы, выделив, например, $100 млн на борьбу с опиумной наркоманией и почти $300 млн - на поддержку жителей Пуэрто-Рико. На оказание помощи западным штатам, пострадавшим от лесных пожаров, заложены $407 млн. Профинансирована и программа медицинского страхования шахтеров.


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