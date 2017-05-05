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Как Кобяков может расстроить сон Лукашенко

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  • Павел Дмитриев, «Салiдарнасць»
  • 5.05.2017, 21:43
ФОТО: РИА НОВОСТИ

После посещения премьером льнокомбината диктатору сложно будет уснуть в своей постели.

В поездке премьера по предприятиям Минской и Витебской области не было бы ничего примечательного, если бы ни заезд на Крупский льнозавод в поселке Ленок. Вернее, не столько сам заезд, сколько ошеломляющие выводы по итогам этого визита.

Откинем из речи премьера все эти рассуждения о «соблюдении технологий», «отношениях между производителем и переработчиком сырья» и прочих проблемах отрасли, о которых говорил Кобяков. Обратимся к главному:

— Мы близки к решению этих вопросов, — победоносно заявил премьер. — Скорее всего, они (проблемы — Прим.) решатся с помощью создания вертикально интегрированных структур, которые будут заинтересованы в конечном продукте.

Вот так еще чуть-чуть — и все проблемы решаться. Скорее всего... Возможно... Может, даже скоро...

А теперь немного истории.

— Срок три года для выхода на рентабельную работу по льну, — поставил задачу Александр Лукашенко в 2010 году и предупредил: — За лен будем спрашивать не меньше, чем за хлеба.

Прошло не три года, а семь. Но счастье все еще где-то впереди.

В 2010 году, посещая Оршанский льнокомбинат, Лукашенко неожиданно для себя обнаружил, что льняная отрасль, несмотря на все его старания, осталась в «каменном веке».

Через полгода приехав на ОАО «Дубровенский льнозавод», Лукашенко констатировал: «по льну мы работаем очень плохо».

А в 2014 году выяснилось, что «что-то у нас не получается со льном».

С 2003 года, как Лукашенко взялся возрождать белорусский лен, отрасль не может выйти даже на показатели 1992 года. И никто за лен, «как за хлеб», почему-то не ответил. Да, собственно, никто и не спрашивал.

— Меня за лен агитировать не надо, — уверял Лукашенко, посещая Оршанский льнокомбинат. — Я как президент, который может купить что хочет, использую постельное белье из льна.

Интересно, как после таких «достижений» в отрасли, правителю спится на своей льняной постели?

Павел Дмитриев, «Салiдарнасць»


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