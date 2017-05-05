Стивен Сигал стал персоной нон грата в Украине 5.05.2017, 22:11

Стивен Сигал

«Морковному другу» Лукашенко запрещен въезд в Украину на пять лет.

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну американскому актеру Стивену Сигалу. Об этом говорится в ответе пресс-службы СБУ на запрос украинского издания «Апостроф».

Как рассказали в украинском ведомстве, актеру запрещен въезд в Украину на пять лет. В сообщении отмечено, что решение о запрете въезда в страну принимается в том случае, если СБУ становится известно о том, что лицо совершит «общественно опасное деяние, независимо от территории его совершения». Служба безопасности отмечает, что «деяние» также должно угрожать безопасности Украины.

Американский актер Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, актер «настойчиво и достаточно продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство». Кроме того, отметил Песков, Сигал «известен» тем, что он испытывает «теплые чувства» к России, которые он никогда не скрывает.

В декабре 2016 года Сигал стал соучредителем ООО «Русские ярмарки», которое занимается розничной торговлей «преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах». Американскому актеру принадлежало 20% компании, а 80% было у ООО «Фирма ЗАР», владельцем которого является президент московской группы ЗАР и председатель совета иудейской религиозной организации «Федерация общин горских евреев России» Акиф Гилалов.

Однако в начале апреля Сигал вышел из состава владельцев ООО «Русские ярмарки». Как рассказал РБК представитель американского актера, такое решение Сигал принял из-за того, что он был занят в других проектах, в том числе в России. Подробности о проектах представитель Сигала не раскрыл.

Напомним, что Стивен Сигал во время визита в Минск (побывал в гостях у Лукашенко https://charter97.org/ru/news/2016/9/11/221913/) и отведал морковки из рук диктатора.