Белоруска завоевала серебро ЧЕ по борьбе в весовой категории до 69 кг 1 5.05.2017, 21:57

Мария Мамошук

Фото с сайта sb.by

Мария Мамошук в финале уступила россиянке Анастасии Братчиковой.

Белоруска Мария Мамошук завоевала серебро чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 69 кг, передает «Прессбол».

Призер Олимпиады-2016 в финале уступила россиянке Анастасии Братчиковой — 3:6. Бронзовые награды в этой категории взяли Алла Черкасова из Украины и фрнцуженка Коумба Ларок.

Борьба. Чемпионат Европы. Женщины. -69 кг

1. Анастасия Братчикова (Россия)

2. Мария Мамошук (Беларусь)

3. Алла Черкасова (Украина)

3. Коумба Ларок (Франция)