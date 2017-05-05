Белоруска завоевала серебро ЧЕ по борьбе в весовой категории до 69 кг

Белоруска завоевала серебро ЧЕ по борьбе в весовой категории до 69 кг1
- 5.05.2017, 21:57
Мария Мамошук в финале уступила россиянке Анастасии Братчиковой.
Белоруска Мария Мамошук завоевала серебро чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 69 кг, передает «Прессбол».
Призер Олимпиады-2016 в финале уступила россиянке Анастасии Братчиковой — 3:6. Бронзовые награды в этой категории взяли Алла Черкасова из Украины и фрнцуженка Коумба Ларок.
Борьба. Чемпионат Европы. Женщины. -69 кг
1. Анастасия Братчикова (Россия)
2. Мария Мамошук (Беларусь)
3. Алла Черкасова (Украина)
3. Коумба Ларок (Франция)