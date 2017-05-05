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Белоруска завоевала серебро ЧЕ по борьбе в весовой категории до 69 кг

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  • 5.05.2017, 21:57
Мария Мамошук
Фото с сайта sb.by

Мария Мамошук в финале уступила россиянке Анастасии Братчиковой.

Белоруска Мария Мамошук завоевала серебро чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 69 кг, передает «Прессбол».

Призер Олимпиады-2016 в финале уступила россиянке Анастасии Братчиковой — 3:6. Бронзовые награды в этой категории взяли Алла Черкасова из Украины и фрнцуженка Коумба Ларок.

Борьба. Чемпионат Европы. Женщины. -69 кг

1. Анастасия Братчикова (Россия)

2. Мария Мамошук (Беларусь)

3. Алла Черкасова (Украина)

3. Коумба Ларок (Франция)


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