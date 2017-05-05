Фотофакт: В детский сад в центре Жодино пришла косуля 3 5.05.2017, 22:19

Фото: ex-press.by

Лесного жителя пришлось ловить сетью.

Детский сад №21 в Жодино стал ловушкой для лесного жителя, который случайно оказался в центре города.

Животное заметили местные жители, сообщает ex-press.by.

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Милиционеры позвали на помощь сотрудников из ГОЧС и природоохранной организации. Ловили косулю сетью, которой пользуются при чрезвычайных ситуациях. Выяснилось, что животное клинически здорово.

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Косулю отпустили в лес недалеко от города. Специалисты предупреждают, что при обнаружении диких животных в городе не следует их подкармливать.