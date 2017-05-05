В Минске назвали объяснения посольства Франции «отпиской» 5 5.05.2017, 22:37

Посольство Франции в Минске

Скандальная история с недавним обыском хоккеистов, тренеров и врача белорусской сборной на вокзале в Париже не утихает.

Как ранее сообщал Сharter97.org, происшествие произошло 3 мая во время переезда сборной из Бордо в Париж, где она выступает на чемпионате мира.

МИД Беларуси потребовал от французской стороны объяснений и извинений, был вызван посол Франции. МИД Франции, в свою очередь, ответил, что «контроль проходил в присутствии полицейских, чтобы обеспечить безопасность сборной Беларуси во время ее пребывания в Париже».

Отвечая на вопрос БелТА, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД нашей страны Дмитрий Мирончик отметил, что белорусская сторона не удовлетворена полученными разъяснениями.

«Переданная нота является в лучшем случае формальной отпиской, которая не содержит, кроме деклараций общего характера, никакой информации, которая бы содержательно обосновывала действия французских властей», — говорит Мирончик.

По его словам, отношение французской стороны и к белорусской хоккейной сборной, и к официальному протесту МИД Беларуси «не может быть охарактеризовано иначе, как презрительное и выборочное».

В Минске не считают инцидент исчерпанным и ждут извинений французов за их «недопустимое обращение с белорусскими спортсменами».