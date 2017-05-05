закрыть
5 мая 2017, пятница, 23:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске назвали объяснения посольства Франции «отпиской»

5
  • 5.05.2017, 22:37
Посольство Франции в Минске

Скандальная история с недавним обыском хоккеистов, тренеров и врача белорусской сборной на вокзале в Париже не утихает.

Как ранее сообщал Сharter97.org, происшествие произошло 3 мая во время переезда сборной из Бордо в Париж, где она выступает на чемпионате мира.

МИД Беларуси потребовал от французской стороны объяснений и извинений, был вызван посол Франции. МИД Франции, в свою очередь, ответил, что «контроль проходил в присутствии полицейских, чтобы обеспечить безопасность сборной Беларуси во время ее пребывания в Париже».

Отвечая на вопрос БелТА, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД нашей страны Дмитрий Мирончик отметил, что белорусская сторона не удовлетворена полученными разъяснениями.

«Переданная нота является в лучшем случае формальной отпиской, которая не содержит, кроме деклараций общего характера, никакой информации, которая бы содержательно обосновывала действия французских властей», — говорит Мирончик.

По его словам, отношение французской стороны и к белорусской хоккейной сборной, и к официальному протесту МИД Беларуси «не может быть охарактеризовано иначе, как презрительное и выборочное».

В Минске не считают инцидент исчерпанным и ждут извинений французов за их «недопустимое обращение с белорусскими спортсменами».


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев