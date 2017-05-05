Сенаторы США взяли на прицел венесуэльский бизнес «Роснефти» 5.05.2017, 22:45

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Новый законопроект требует вмешательства Трампа, чтобы не допустить передачи контроля над американской нефтяной компанией «Роснефти».

Группа сенаторов США от обеих партий внесла законопроект, который направлен на смягчение кризиса в Венесуэле и требует вмешательства президента Дональда Трампа, чтобы не допустить передачи контроля над американской нефтяной компанией «Роснефти» посредством сделки, заключенной в Венесуэле, передает «Голос Америки».

Законопроект призывает Госдепартамент к координации международных усилий в ответ на кризис в Венесуэле, требует от американского разведывательного сообщества подготовить несекретный доклад о причастности чиновников правительства Венесуэлы к коррупции и наркоторговле и предусматривает предоставление стране гуманитарной помощи в размере 10 миллионов долларов.

Отдельный раздел законопроекта касается кредита, предоставленного 30 ноября российской государственной компанией «Роснефть» венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Соглашение позволяет российской компании получить контроль почти над половиной американской нефтяной компании Citgo, которая принадлежит PDVSA, если Венесуэла объявит дефолт по своим долгам.

Некоторые сенаторы обеспокоены, что хотя соглашение дает «Роснефти» потенциальную возможность получить миноритарную долю в 49,9 процента Citgo, другие транзакции позволят российской компании получить контроль над американской компанией.

Сенаторы также обеспокоены тем, что Россия может воспользоваться своим контролем над Citgo для противодействия санкциям, введенным администрацией Барака Обамы после российской аннексии украинского Крыма в марте 2014 года.

Законопроект фактически идет в обход министерства финансов, призывая президента принять необходимые меры, чтобы не допустить контроля «Роснефти» над энергетической инфраструктурой США.