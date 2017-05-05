закрыть
5 мая 2017, пятница, 23:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Форвард сборной Беларуси: Завтра дадим чехам бой

4
  • 5.05.2017, 23:05
Егор Шарангович

18-летний хоккеист, забросивший свою первую шайбу в форме сборной Беларуси, подвел итог первого матча на ЧМ-2017.

Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович подвел итог матча чемпионата мира против сборной Финляндии (2:3). 18-летний хоккеист забросил свою первую шайбу в форме национальной команды, передает «Прессбол».

- Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы восторг был полным?

- Да: с одной стороны, впервые забросил на таком уровне. С другой, не сумели зацепить финнов по полной. И это при, в принципе, равной игре. Хотя ее дебют, конечно, провалили.

- Почему провалили — есть версии?

- Возможно, потому, что у нас много новых игроков, а это почти всегда означает стартовый мандраж.

- И в твоем случае?

- Ну как без этого: первый такой турнир, непривычный антураж... С "Евровызовом" не сравнить, к тому же в соперниках финны. Но с каждой сменой становилось все легче. Соперники играли здорово и слаженно: постоянно перекрывали нас, подстраховывали друг друга. Но все же удалось проломить и эту стену. Жаль, в концовке чуть не хватило.

- В твоем случае получается "любить — так королеву"? В смысле первая шайба — не абы кому…

- Да, такая вдвойне ценная. Тем более что она же у меня первая в сборной в принципе, включая матчи "Евровызова". Спасибо Володе Денисову — забрал мне на память. И, конечно, Мише Стефановичу, который в том моменте здорово поработал за чужими воротами и сбросил мне на пятак под бросок в пустые.

- Понятно, что в короткой пока карьере эта шайба пока станет самой памятной. Какую она сместила с пьедестала?

- Наверное, заброшенную чехам на молодежном чемпионате мира.

- Финны отняли много сил?

- Немало, но точно не все. Так что завтра постараемся дать чехам бой. Пора бы и побеждать.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев