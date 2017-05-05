Форвард сборной Беларуси: Завтра дадим чехам бой 4 5.05.2017, 23:05

Егор Шарангович

18-летний хоккеист, забросивший свою первую шайбу в форме сборной Беларуси, подвел итог первого матча на ЧМ-2017.

Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович подвел итог матча чемпионата мира против сборной Финляндии (2:3). 18-летний хоккеист забросил свою первую шайбу в форме национальной команды, передает «Прессбол».

- Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы восторг был полным?

- Да: с одной стороны, впервые забросил на таком уровне. С другой, не сумели зацепить финнов по полной. И это при, в принципе, равной игре. Хотя ее дебют, конечно, провалили.

- Почему провалили — есть версии?

- Возможно, потому, что у нас много новых игроков, а это почти всегда означает стартовый мандраж.

- И в твоем случае?

- Ну как без этого: первый такой турнир, непривычный антураж... С "Евровызовом" не сравнить, к тому же в соперниках финны. Но с каждой сменой становилось все легче. Соперники играли здорово и слаженно: постоянно перекрывали нас, подстраховывали друг друга. Но все же удалось проломить и эту стену. Жаль, в концовке чуть не хватило.

- В твоем случае получается "любить — так королеву"? В смысле первая шайба — не абы кому…

- Да, такая вдвойне ценная. Тем более что она же у меня первая в сборной в принципе, включая матчи "Евровызова". Спасибо Володе Денисову — забрал мне на память. И, конечно, Мише Стефановичу, который в том моменте здорово поработал за чужими воротами и сбросил мне на пятак под бросок в пустые.

- Понятно, что в короткой пока карьере эта шайба пока станет самой памятной. Какую она сместила с пьедестала?

- Наверное, заброшенную чехам на молодежном чемпионате мира.

- Финны отняли много сил?

- Немало, но точно не все. Так что завтра постараемся дать чехам бой. Пора бы и побеждать.