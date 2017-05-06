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Штаб Эмманюэля Макрона подвергся хакерской атаке

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  • 6.05.2017, 8:10
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Эмманюэль Макрон

В штабе произошла утечка сотен тысяч электронных писем, фото и приложений.

Штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона подвергся хакерской атаке. Факт взлома подтвердили в партии «Вперед!», которую возглавляет Макрон.

Как отмечает В штабе произошла утечка сотен тысяч электронных писем, фото и приложений. РБК со ссылкой на агентство Reuters, пользователь под ником «EMLEAKS» выложил в открытый доступ в веб-приложении Pastebin, позволяющим анонимно загружать отрывки текста или исходного кода и делиться этими данными с другими пользователями, около 9 Гб документов по деятельности предвыборного штаба.

По информации организации Wikileaks, утечка данных произошла после взлома электронной почты предвыборного штаба. Так называемая #MacronLeaks содержит сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, которыми обменивались в штабе в период до 24 апреля.

Организация отметила, что публикация этих данных не повлияет на исход второго тура президентских выборов, который состоится во Франции в воскресенье, 7 мая. В WikiLeaks подчеркнули, что новая утечка может быть использована для «повышения враждебности» по отношению к России.

В штабе Эмманюэля Макрона факт взлома своих серверов подтвердили. Действия хакеров в политической организации осудили. «Партия «Вперед!» стала жертвой масштабного и скоординированного хакерского взлома этим вечером (5 мая. — РБК), что привело к распространению в Сети различной внутренней информации», — приводит Reuters заявление пресс-службы партии.

Ранее, 25 апреля, Associated Press со ссылкой на источники в японской компании Trend Micro, специализирующейся на антивирусной защите, а также главу ее отдела цифровых технологий Мунира Махджоуби сообщило, что сайт кандидата в президенты Франции Макрона неоднократно подвергался хакерским атакам. По данным агентства, с декабря 2016 года это происходило как минимум 160 раз. Для организации взломов, уточнили в Trend Micro, хакеры создали подложный веб-сайт с целью хищения паролей работников штаба.

В феврале секретарь партии «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что Макрон подвергся хакерским атакам российских киберпреступников, после чего обвинил Россию во вмешательстве в избирательный процесс во Франции. МИД республики тогда осудил кибератаки против кандидата в президенты. Глава ведомства Жан-Марк Эйро не стал называть того, кто ответственен за эти действия, однако призвал мировую общественность обратить внимание на то, каким кандидатам выразила поддержку Россия — Марин Ле Пен и Франсуа Фийону.


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