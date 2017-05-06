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Пограничники устроили погоню со стрельбой за контрабандными сигаретами

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  • 6.05.2017, 8:16
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Фото: gpk.gov.by

В Вороновском районе пограничники пытались остановить машину для досмотра.

Но водитель прибавил скорости и началась погоня. Остановили автомобиль только после выстрелов по колесам. Подробности сообщает Госпогранкомитет.

Водитель УАЗ решил скрыться. Пограничники пытались прижать его к обочине, в ответ водитель — таранить служебный транспорт.

— Пришлось применить оружие: были произведены предупредительные выстрелы в воздух, затем и по колесам, — рассказывают в пресс-службе ГПК.

Машина остановилась, но неизвестные в масках бросились в лес. Позже их задержали — это были двое местных жителей.

В салоне автомобиля нашли 30 коробов сигарет отечественного производства, «подготовленных к переправке через границу».

Фото: gpk.gov.by

В отношении нарушителей начат административный процесс по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица). Им грозит штраф в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест.

— Окончательную меру ответственности определит суд. Задержанный УАЗ и 30 коробов сигарет переданы в ИМНС по Вороновскому району, — добавили в ГПК.x


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