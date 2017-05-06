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Ален Делон объявил о завершении карьеры в кино

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  • 6.05.2017, 8:20
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Ален Делон

Осенью актер пообещал завершить работу над своим последним фильмом.

Французский актер Ален Делон объявил о том, что осенью снимется в последнем фильме в своей карьере, пишет в субботу Parisien.

"Это будет мой последний фильм, я как боксер, который не хочет участвовать в лишнем бою, не хочу сниматься в лишнем фильме", - заявил 81-летний актер. Он рассказал, что картина будет рассказывать о любви между мужчиной его возраста и женщиной лет пятидесяти. Партнершей Делона станет Жюльетт Бинош.

Актер не появлялся на киноэкране с 2008 года, когда вышла картина "Астерикс на Олимпийских играх", где Делон сыграл Цезаря. Помимо кино, актер также работает в театре и снимается в телесериалах.


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