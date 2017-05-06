В Минске начали отключать отопление в больницах и детсадах 1 6.05.2017, 8:47

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В Минске сегодня начнется отключение отопления на социальных объектах.

Об этом сообщили БелТА в Мингорисполкоме.

Так, с 6 мая тепло перестанет поступать в детские дошкольные учреждения, школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения социального обслуживания, музеи, архивы, библиотеки.

Отключение отопления в жилом фонде, общежитиях, гостиницах, учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования началось в столице 5 мая.

С 3 апреля в городе стали отключать отопление в общественных, административных зданиях и на промышленных предприятиях.

Как отметили в Мингорисполкоме, прошедший отопительный сезон был одним из самых продолжительных за последние 10 лет.

В прошлом году отопление в административных зданиях Минска стали отключать 6 апреля, в жилом фонде - 8 апреля, в социальном секторе - 3 мая.