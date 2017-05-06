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Чмырь пожаловался на «неуважение» русскоязычных в Беларуси

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  • 6.05.2017, 8:54
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Филипп Чмырь
Фото: onliner.by

4 мая в ЦЕХе заработала выставка World Press Photo 2017, куда пожаловал музыкант из Drum Ecstasy Филипп Чмырь.

Увидев, что подписи под работами сделаны по-белорусски и по-английски, он попросил книгу жалоб и предложений.

«Хочу попросить с уважением относится к русскоязычному населения Республики Беларусь и не забывать публиковать информацию на двух государственных языках. Спасибо», - цитирует музыканта nn.by.

Эта запись - первая в книге. Интересный прецедент директор пространства ЦЕХ Юлия Дорошкевич опубликовала на своей странице в Фейсбуке. Это не понравилось автору просьбы, по мнению которого все написанное в книге замечаний и предложений не может выставляться публично. Филипп Чмырь настоятельно посоветовал Юлии удалить пост, пригрозив написать еще одну жалобу в органы госконтроля.

Свой пост директор пространства ЦЕХ со страницы не убрала, пояснив, что запрета на публикацию выдержек из книги жалоб в законодательстве не видела. Тем более, что личные данные господина Чмыря на снимке сообщения скрыты.

«ЦЕХ является публичным пространством, продвижение белорусской культуры и языка является одной из наших приоритетных задач», - пояснила Юлия музыку причину, по которой его корреспонденцию появился в интернете.


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