В Венесуэле разрушили памятник Уго Чавесу 16 6.05.2017, 9:08

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Фото: sunoticiero.com

Во время протестов в городе Вилья-дель-Росарио был уничтожен памятник бывшему президенту Венесуэлы.

Протестующие подожгли и разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу, передает издание El Nacional.

Сообщается, что протестующие подожгли памятник, расположенный на площади в городе Вилья-дель-Росарио, после чего он обрушился. Видео инцидента было распространено в социальной сети Twitter.

По данным издания, местные власти пока не прокомментировали случившееся.

Напомним, в Венесуэле протестуют против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.