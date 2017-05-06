В Венесуэле разрушили памятник Уго Чавесу

В Венесуэле разрушили памятник Уго Чавесу16
- 6.05.2017, 9:08
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Во время протестов в городе Вилья-дель-Росарио был уничтожен памятник бывшему президенту Венесуэлы.
Протестующие подожгли и разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу, передает издание El Nacional.
Сообщается, что протестующие подожгли памятник, расположенный на площади в городе Вилья-дель-Росарио, после чего он обрушился. Видео инцидента было распространено в социальной сети Twitter.
По данным издания, местные власти пока не прокомментировали случившееся.
Напомним, в Венесуэле протестуют против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.