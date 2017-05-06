Задержан правозащитник Павел Левинов 3 6.05.2017, 9:13

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Павел Левинов

Фото: DW

Представитель Белорусского Хельсинкского комитета по Витебской области Павел Левинов был задержан вечером 5 мая.

Правозащитники задержали в деревне Нерейша Сенненского района, в доме брата Андрея. О происшествии пишет "Витебская весна".

Как пояснили представители правоохранительных органов, задержание совершено по приказу вышестоящего начальства с целью заключения правозащитника в ИВС УВД по Витебской области для отбывания административного ареста.

Павел Левинов позвонил коллегам и сообщил, что при аресте к нему не применялись спецсредства или силовые приемы. Во время задержания он не оказывал сопротивления сотрудникам милиции. Состояние при этом у него ухудшилось, по всем признакам повысилось давление. Кроме того, на 10 мая врачи назначили Левинову госпитализацию, а на следующий день должна быть проведена срочная хирургическая операция.

Правозащитника доставили в г. п. Богушевск для составления протокола задержания, по прибытии милиции из Витебска он должен был быть доставлен в областной центр для отбывания наказания.

Как сообщил Левинов по телефону, он просит международное правозащитную сообщество оказать давление на белорусские власти, а белорусских правозащитников - признать его политическим заключенным на срок пребывания в ИВС.

Напомним, 17 апреля судья суда Октябрьского района Витебска Инна Грабовская назначила Павлу Левинову наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток якобы за участие в неразрешенных властями массовых мероприятиях 25 и 26 марта. Суд проходил заочно, так как Левинов в то время находился в больнице за пределами Беларуси. Попытка обжаловать решение райсуда успеха не принесло: на днях Витебский областной суд оставил это решение в силе.