Джамала: Не позвольте России испортить Евровидение-2017

Джамала: Не позвольте России испортить Евровидение-20173
- 6.05.2017, 9:36
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По мнению певицы, Украину еще ждут новые провокации со стороны России во время конкурса.
Певица Джамала призывает украинцев не позволить России испортить Евровидение-2017 и не поддаваться на провокации. Об этом она сказала журналистам Reuters.
"Мне кажется, что мы должны ожидать новых провокаций (со стороны РФ - ред.), потому что наша победа сильно их задела", - считает победительница Евровидения-2016.
"И я обращаюсь ко всем в Украине - нужно быть очень осторожными и не поддаваться на провокации", - сказала она.
Джамала выступит в финале конкурса 13 мая вместе с другой победительницей Евровидения от Украины, Русланой.