Джамала: Не позвольте России испортить Евровидение-2017 3 6.05.2017, 9:36

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Фото: Andres Putting (EBU)

По мнению певицы, Украину еще ждут новые провокации со стороны России во время конкурса.

Певица Джамала призывает украинцев не позволить России испортить Евровидение-2017 и не поддаваться на провокации. Об этом она сказала журналистам Reuters.

"Мне кажется, что мы должны ожидать новых провокаций (со стороны РФ - ред.), потому что наша победа сильно их задела", - считает победительница Евровидения-2016.

"И я обращаюсь ко всем в Украине - нужно быть очень осторожными и не поддаваться на провокации", - сказала она.

Джамала выступит в финале конкурса 13 мая вместе с другой победительницей Евровидения от Украины, Русланой.