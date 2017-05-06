ОБСЕ временно ограничит работу на Донбассе 6.05.2017, 10:03

15,395

Ограничения были введены после подрыва автомобиля миссии ОБСЕ в Луганской области.

Деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе будет ограничена до выполнения сторонами конфликта работ по разминированию, заявил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет Корреспондент.

Хуг отметил, что ограничения были введены после подрыва автомобиля миссии ОБСЕ в Луганской области. Введенные меры повлияли на способность миссии фиксировать нарушения режима тишины, вместе с тем, это не повлияло на процесс раннего выявления и предупреждение ухудшения ситуации на Донбассе.

"Ограничения были установлены нами. У нас есть почти 600 наблюдателей в Луганской и Донецкой областях и мы ответственны перед ними. Мы продолжим ограничения до тех пор, пока стороны не будут придерживаться своих обязательств, в частности, по вопросу разминирования, маркировки, ограждения взорвавшихся мин и боеприпасов", - пояснил Хуг.

Он добавил, что действие ограничений продлится до тех пор, пока Совместный центр по контролю и координации не начнет выполнять свои обязанности по координации работ по разминированию.

Напомним, ранее Хуг заявил, что подрыв автомобиля ОБСЕ на подконтрольной ЛНР территории был не несчастным случаем, так как взрывное устройство заложили намерено, чтобы "кого-нибудь убить".