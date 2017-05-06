В Минске столкнулись два троллейбуса: пострадали люди

В Минске столкнулись два троллейбуса: пострадали люди5
- 6.05.2017, 10:22
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Шесть человек получили травмы в ДТП, которое произошло 5 мая в Минске.
Об этом со ссылкой на представителя ГАИ Фрунзенского района Андрея Шуканова сообщает БелТА.
Авария произошла в районе пересечения улицы Якубовского и улицы Шаранговича. «Оба троллейбуса стояли на остановке. Первый поехал и остановился, так как впереди стоял автобус, а водитель второго троллейбуса после высадки-посадки пассажиров проявил невнимательность и врезался в него», — рассказал Андрей Шуканов.
В результате ДТП 6 пассажиров получили повреждения. Госпитализация никому не потребовалась. По факту аварии проводится проверка.